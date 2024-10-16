Почему у африканцев темный цвет кожи, но белые ладони и пятки

Цвет кожи человека формируется под влиянием различных факторов, включая наследственность, естественный отбор и географическое положение. Почему у африканцев темный цвет кожи и почему у африканцев белые ладони и пятки — это вопросы, связанные с генетикой, физиологией и эволюцией.
Почему у африканцев темный цвет кожи?
Темная кожа у африканцев — это результат адаптации к интенсивному солнечному излучению в тропическом климате Африки. Основным фактором, который определяет цвет кожи, является меланин — пигмент, синтезируемый в специальных клетках кожи, называемых меланоцитами, пишут ученые на PubMed Central.
Что представляет собой веб-сайт PMC?
PubMed Central® (PMC) - это бесплатный полнотекстовый архив журнальной литературы по биомедицине и наукам о жизни, хранящийся в Национальной медицинской библиотеке Национальных институтов здравоохранения США (NIH/NLM).
Меланин бывает двух типов: эумеланин (черно-коричневый) и феомеланин (желто-красный). Чем больше эумеланина содержится в коже, тем она темнее, и именно он обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения, снижая риск повреждения ДНК и развития рака кожи.
Эволюционная теория предполагает, что темный цвет кожи помогал предкам современных африканцев сохранять здоровье и выживать в условиях высоких уровней ультрафиолетового излучения, которое проникает в земную атмосферу на экваторе. Кроме того, темные волосы у африканцев также выполняют важную функцию — они помогают защитить кожу головы от солнечного воздействия.
Почему у африканцев белые ладони и пятки?
Этот феномен связан с отсутствием меланоцитов — клеток, которые отвечают за производство меланина, в коже ладоней и подошв. Эти участки тела у всех людей, независимо от этнической принадлежности, имеют одинаковую светлую окраску. В результате, даже при длительном воздействии солнечных лучей, эти участки не будут загорать, так как просто не содержат пигмент, способный изменить цвет.
Ладони и подошвы также отличаются по своей структуре от остальной кожи. Здесь отсутствуют волосяные фолликулы, и кожа этих зон более толстая, что делает их устойчивыми к механическим воздействиям, но менее подверженными изменению цвета. Поэтому, если вы посмотрите на свои ладони и подошвы, они всегда будут светлыми, независимо от цвета кожи других частей тела.
Как меланин влияет на пигментацию?
Меланин синтезируется в меланоцитах, которые распределяют его по коже. Темный цвет кожи связан с большим количеством эумеланина, который защищает от солнечного излучения и улучшает терморегуляцию в условиях жаркого климата. Исследования показали, что определенные гены, такие как MFSD12 и DDB1, играют ключевую роль в пигментации кожи у африканцев.
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