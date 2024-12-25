Как убрать растительность на лице: эффективные методы

Волосы в неположенных местах приносят дискомфорт женщинам, а иногда говорят о возможных проблемах со здоровьем.

https://glavred.info/life/kak-ubrat-rastitelnost-na-lice-effektivnye-metody-10625096.html Ссылка скопирована

Как удалить волосы на лице / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Вивек Джоши", ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему у женщин могут появиться волосы на лице

Блогер рассказывает, как в домашних условиях удалить волосыКак удалить волосы на лице: действенные методы

Рост волос на голове и теле зависит от мужского гормона – тестостерона. Этот гормон также есть и в организмах женщин. У одних в меньшем количестве, у других - в большем. Его количество зависит от индивидуального гормонального фона человека. Благодаря тестостерону женщины бывают энергичными, активными и амбициозными. Иногда от избытка тестостерона вырастает неестественный волосяной покров. Поэтому чаще всего вопрос, как удалить волосы на лице, возникает именно у женской половины.

Почему у женщин могут появиться волосы на лице?

Волосы в неположенных местах приносят дискомфорт дамам, а иногда говорят о возможных проблемах со здоровьем.

Повышенный рост волос в нетипичных для женщин местах на теле и тем более на лице, может быть признаком эндокринных проблем. Если лишняя растительность появилась у девушки над верхней губой, на подбородке, спине или груди, необходимо обратиться за консультацией к гинекологу-эндокринологу, который даст направление на УЗИ и анализ крови на половые гормоны.

Сильный рост волос может быть обусловлен повышенным содержанием мужских половых гормонов (андрогенов), а также сверхчувствительность волосяных луковиц к этим гормонам. Причины такой аномалии могут быть самыми разными, и они определяются с помощью исследования крови на гормоны.

Однако не всегда повышеный рост нежелательных волос - симптом какой-то патологии. Например, если в роду у девочки все женщины имели лишние волосы, то с большой долей вероятности у неё тоже будут много волос на теле.

Автор Youtube-канала "Вивек Джоши", на который подписано почти два миллиона подписчиков рассказывает, как в домашних условиях удалить волосы на лице.

Как удалить волосы на лице: действенные методы

Расскажем о наиболее популярных методиках. Однако перед выбором одного из методов лучше проконсультироваться у специалиста.

Метод 1. Эпилятор

Эпилятор – это прибор для механического удаления волос на теле. С его помощью волосы удаляются механическим способом вместе с луковицей. Сам процесс вызывает болезненные ощущения, так как волосок выдергивается. Прибор компактный, с его помощью легко можно избавиться от нежелательных волос в домашних условиях. Также его можно положить в сумку и брать с собой в путешествия. После процедуры необходимо применение противовоспалительного крема, так как на коже остается раздражение. Появляющиеся новые волоски могут врастать в кожу.

Метод 2. Шугаринг

Шугаринг – это способ удаления нежелательных волос при помощи специальной пасты, напоминающей сахарную карамель. Способ также механический, то есть волоски также вырываются вместе с луковицей. Перед тем, как убрать волосы на лице, карамель тонким слоем наносят на необходимую зону. Перед этим ее нагревают до 37 градусов. Некоторое время дают остыть. Затем резким движением снимают застывшую карамель против роста волос. Волоски, прилипая к карамели, удаляются вместе с фолликулами. После процедуры наносят успокаивающие средства. Эффект после этого метода длится до 4-х недель. Также существует риск врастания новых волос под кожу.

Метод 3. Тридинг

Тридинг – это способ удаления волосков при помощи нити. Таким способом не только корректируют форму бровей, а и удаляют волосы на подбородке, над губой и в тех зонах, где вырастают жесткие волосы. Для этого метода не используются химические вещества. Эффект может сохраняться полтора месяца.

Метод 4. Восковая эпиляция

Это механический способ удаления волос на лице при помощи воска. Воск нагревают до 40 градусов. Наносят слоем на необходимую зону. После застывания удаляют резким движением в направлении роста волос. После процедуры также необходимо применять противовоспалительное средство. Эффект сохраняется несколько недель.

Новые волоски нередко врастают под кожу.

Первые четыре метода требуют некоторое время для реабилитации, так как на коже могут возникать раздражения или покраснения. В дальнейшем из луковиц, которые не удалились, будут вырастать новые волоски. Они будут более толстыми и грубыми. Некоторые из них могут прорастать в кожные ткани, при этом вызывая воспалительные процессы.

Метод 5. Электроэпиляция

Это аппаратный способ депиляции. Отдельные волоски обрабатывают при помощи специального зонда низкими разрядами электрического тока. Электроэпиляция не вызывает болевых ощущений. Во время процедуры луковицы запаиваются и постепенно отмирают. Волоски через некоторое время выпадают. Для стойкого результата необходимо несколько процедур. Эффект сохраняется длительное время.

Метод 6. Фотоэпиляция

Фотоэпиляция - это способ удаления волос при помощи вспышки света. В этом случае происходит нагревание ткани вокруг волоска. Нагретая кровь сворачивается. Фолликул перестает получать кислород и питание. Волосок со временем выпадает. Для этой процедуры необходимо отрастить волоски на 3-4 миллиметра. Курс может составлять от 10 до 12 процедур.

Метод 7. Лазерная эпиляция

Воздействие на луковицы выполняется при помощи луча света. Перед этим на кожу наносят защитный гель. Волосы, которые отрастают после лазерной эпиляции, становятся более тонкими и светлыми. Через некоторое время они перестают расти. Но для этого нужно пройти курс процедур. Количество сеансов лазерной эпиляции расчитывается индивидуально.

Последние три метода дают возможность избавиться от волос на лице навсегда.

Для этого нужно обязательно пройти курс процедур и выполнять все рекомендации косметолога.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред