РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствия

В результате массированного удара со стороны РФ есть раненые и погибшие.

Массированная атака РФ на Украину 17 апреля

Главное:

Россияне атаковали ряд областей Украины дронами и ракетами

Зафиксированы значительные разрушения и пожары

В результате атаки есть раненые и погибшие

Ночью и утром 17 апреля российские войска массированно атаковали украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

В частности, под атакой оказались Харьковская область, Одесская область, Чернигов, Днепропетровская область, Сумская область и Херсон. Главред собрал информацию о последствиях массированной атаки РФ по Украине.

Что известно об атаке на Днепр и область

По Днепру и области россияне нанесли массированный удар дронами, артиллерией и ракетами. Есть значительные разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В результате атаки повреждена городская инфраструктура, разбит троллейбус. Ранения получил мужчина 29 лет.

В результате удара по Новоалександровской общине Днепровского района повреждены гимназия, частный дом и автомобиль. Пострадали двое мужчин.

Одесская область

РФ атаковала Одесскую область беспилотниками. В результате удара повреждено не менее 6 домов.

"В нескольких местах, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы спасателями. Повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Пострадали как минимум 6 частных жилых домов", — сообщил глава ОГА Олег Кипер.

В результате вражеских атак погибших и пострадавших нет.

Чернигов

В Чернигове дроны поразили промышленный объект и ряд объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Дмитрий Брыжинский.

Как сообщили в Черниговоблэнерго, в результате атаки около 6 тысяч горожан остались без электричества.

Харьковская область

В полиции сообщают , что в результате российской атаки в Харьковской области погиб человек, есть пострадавшие.

Сумы

В Сумской области россияне с помощью беспилотника атаковали подразделение ГСЧС.

"Вражеский БПЛА попал в пожарно-спасательное подразделение. Здание частично повреждено. На момент удара личный состав находился в укрытии", — сообщили в ГСЧС.

Кроме того, в результате российской атаки на Сумскую область погиб 56-летний мужчина. БПЛА попал рядом с ним.

Атака на Сумскую область

Херсон

В Херсонской области в результате утренних ударов РФ по Новорайску и вблизи Инженерного пострадали двое мужчин в возрасте 63 и 70 лет.

В Херсоне оккупанты атаковали маршрутный автобус. По предварительной информации, водитель и пассажиры не пострадали.

В Херсоне россияне атаковали маршрутный автобус

Как отработала украинская ПВО

В ночь на 17 апреля оккупанты выпустили по Украине баллистическую ракету "Скандер-М" с ВОТ АР Крым, а также 172 БПЛА с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 120 из них — "Шахеды".

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной обезврежено 147 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

Шахед

Удары РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 апреля и утром в четверг Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев подвергся ударам баллистических ракет и дронов. Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.

Кроме того, в ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

Напомним, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошел пожар. Один человек получил ранения.

Читайте также:

Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

