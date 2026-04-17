РФ готовит массовое переселение россиян в Украину: какой нюанс не учёл Кремль

Юрий Берендий
17 апреля 2026, 16:17
Экономист отмечает отсутствие реального интереса у россиян к переселению в зону боевых действий и провал подобных политических мер в прошлом.
Экономист прокомментировал планы Кремля по переселению россиян во временно оккупированные регионы Украины / Коллаж: Главред, фото: Андрей Ермак/Telegram, УНИАН

  • Россияне не хотят ехать на временно оккупированные территории Украины
  • Программы Кремля по заселению регионов Украины россиянами невозможно реализовать

Россия пытается закрепить контроль над оккупированными территориями не только военно, но и демографически — через планы массового переселения собственного населения. В так называемых "стратегиях развития" до 2045 года речь идет о привлечении более 100 тысяч россиян в захваченные регионы Украины. Впрочем, реалистичность таких намерений вызывает серьезные сомнения. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

Милов выразил убеждение, что к 2045 году оккупированные территории обязательно вернутся под контроль Украины, и это, по его мнению, не подлежит сомнению.

"Желание россиян ехать на оккупированные территории минимально, если вообще есть. Даже те, кто решает поехать работать, отправляются вахтовым методом, чтобы заработать и с деньгами вернуться обратно. Потому что никакой связи с этими местами у россиян из других регионов нет. Россияне очень плохо понимают, что это за местность, поэтому у них просто будут проблемы с адаптацией в общении с теми людьми, которые там живут. По слухам знаю, что россияне, которые сейчас работают на оккупированных территориях, чувствуют себя не в своей тарелке, не на своей земле, им хочется обратно, заработав денег", — указал он.

Он также отметил, что не верит в масштабные планы переселения, поскольку подобные инициативы ранее уже терпели провал. В качестве примера он привел программу переселения русскоязычных из бывших республик СССР в Россию, которая вместо ожидаемых массовых результатов свелась к менее чем 30 тысячам человек в год из-за отсутствия желающих. По его словам, после начала полномасштабной войны интерес к таким программам еще больше снизился.

"Надо быть сумасшедшим, чтобы сейчас переезжать жить в Россию, например, из Казахстана. Люди, наоборот, заинтересованы эмигрировать в Казахстан. Я не вижу возможности, чтобы россияне из регионов, которые не были затронуты войной, массово уезжали на территории, где ежедневно приходится жить в условиях войны. Не поедут. Это нереалистично", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия заявила о масштабной программе заселения временно оккупированных территорий Украины, представляя это как якобы возвращение местных жителей, однако истинная цель таких действий иная. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В то же время Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 года, в основе которой лежит концепция так называемого государства-цивилизации. По оценкам Службы внешней разведки Украины, это направлено на усиление русификации населения на оккупированных территориях.

В соответствующем стратегическом документе российские власти делают акцент на укреплении российской идентичности и расширении культурного влияния. Отдельно предусмотрено распространение этой политики на временно оккупированные украинские земли.

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

