Как превратить пельмени в кулинарный шедевр: простой рецепт невероятного блюда

Даже из купленных пельменей можно приготовить ресторанный деликатес за несколько минут.

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Как вкусно приготовить пельмени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пельмени со сливочным маслом - это классика, которая нравится многим, но даже готовые пельмени можно превратить в настоящий деликатес, добавив несколько простых ингредиентов. Главред нашел рецепт жареных пельменей с аппетитным соусом.

На странице в Instagram ann_.food кулинарный блогер рассказала, как вкусно приготовить полуфабрикаты в невероятном сливочном соусе.

Ингредиенты:

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пельмени замороженные - 500 г;

масло сливочное - 50 г;

паприка по вкусу;

соевый соус - 1 ст. л;

сметана - 3 ст. л;

вода - 200-220 мл;

сыр по вкусу;

зелень.

Сперва на разогретую сковороду выкладываем сливочное масло. Ждем, пока оно полностью растопится и высыпаем туда замороженные пельмени.

Жарить полуфабрикаты нужно около 5 минут. В течение этого времени не забывайте перемешивать пельмени, чтобы они равномерно покрылись аппетитной корочкой.

Далее добавляйте немного паприки и сметаны. Заливаем водой и добавляем соевый соус.

Можно немного всыпать соли, но учтите то, что соевый соус уже достаточно соленый.

Постепенно помешивайте пельмени в сковороде. Блюдо готовить следует около 12 минут.

При подаче добавьте тертый сыр и зелень. Приятного аппетита!

Как приготовить пельмени в соусе - смотрите видео:

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Кто такая ann_.food? ann_.food - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На ann_.food подписаны более 19 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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