Как превратить пельмени в кулинарный шедевр: простой рецепт невероятного блюда

Пельмени со сливочным маслом - это классика, которая нравится многим, но даже готовые пельмени можно превратить в настоящий деликатес, добавив несколько простых ингредиентов. Главред нашел рецепт жареных пельменей с аппетитным соусом.
На странице в Instagram ann_.food кулинарный блогер рассказала, как вкусно приготовить полуфабрикаты в невероятном сливочном соусе.
Ингредиенты:
- пельмени замороженные - 500 г;
- масло сливочное - 50 г;
- паприка по вкусу;
- соевый соус - 1 ст. л;
- сметана - 3 ст. л;
- вода - 200-220 мл;
- сыр по вкусу;
- зелень.
Сперва на разогретую сковороду выкладываем сливочное масло. Ждем, пока оно полностью растопится и высыпаем туда замороженные пельмени.
Жарить полуфабрикаты нужно около 5 минут. В течение этого времени не забывайте перемешивать пельмени, чтобы они равномерно покрылись аппетитной корочкой.
Далее добавляйте немного паприки и сметаны. Заливаем водой и добавляем соевый соус.
Можно немного всыпать соли, но учтите то, что соевый соус уже достаточно соленый.
Постепенно помешивайте пельмени в сковороде. Блюдо готовить следует около 12 минут.
При подаче добавьте тертый сыр и зелень. Приятного аппетита!
Как приготовить пельмени в соусе - смотрите видео:
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