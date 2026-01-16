Укр
Золото Полуботка в Украине: где его ищут и что за него должны были получить украинцы

Юрий Берендий
16 января 2026, 09:21
11
Золото Полуботка до сих пор остается одной из самых загадочных историй украинского прошлого, сочетая мифы, политику и безрезультатные поиски сокровища.
Золото Полуботка в Украине - где ищут легендарные сокровища Полуботка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что известно о сокровищах Полуботка
  • Где ищут сокровища Полуботка
  • Сколько получили бы украинцы за сокровище Полуботка

Легенда о золоте гетмана Павла Полуботка уже более ста лет не дает покоя историкам, политикам и кладоискателям. Речь идет о мифическом казацком сокровище, которое якобы хранится в Англии или спрятано на территории Украины и могло бы сделать каждого украинца состоятельным. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил , где может быть золото Полуботка.

Тайна золота гетмана Полуботка

В начале ХХ века интерес к легендарному сокровищу проявила даже Российская империя, поручив своему консульству в Лондоне расследовать дело казацкого золота.

По словам геральдиста и сотрудника Министерства обороны Украины Алексея Руденко, фигура Павла Полуботка была тесно связана с борьбой за автономию Украины.

"Это сподвижник Ивана Мазепы, который на определенном этапе был арестован спецслужбой Петра I, замучен Петром. И якобы Павел Полуботок завещал этот огромный клад в бочках английскому банку", — сказал Олекса Руденко.

Сколько золота мог оставить Полуботок

Согласно документам, которые якобы сохранились у потомков гетмана, Павел Полуботок вложил в банк колоссальную сумму.

Речь идет о 200 тысячах золотых монет, положенных под 7,5% годовых, с завещанием вернуть сокровище Украине после обретения ею независимости. Если учесть проценты за сотни лет, сумма могла бы достигать астрономических масштабов.

В 1920-х годах свои претензии на золото Полуботка пыталась выдвинуть и советская власть.

Почему Банк Англии не вернул сокровище

По одной из версий, Банк Англии отказался возвращать вклад, поскольку Лондон не признавал советскую Украину независимым государством. Кроме того, выплата средств вместе с начисленными процентами могла бы серьезно ударить по британской экономике.

После восстановления независимости Украины Верховная Рада направила своих представителей в Лондон, чтобы найти следы казацкого золота.

Сколько могли получить украинцы за сокровище Полуботка

В 1990-х годах тема золота Полуботка стала настоящей национальной сенсацией. Многие искренне верили, что легенда вот-вот станет реальностью.

"В 90-х это было просто на каждом шагу. И все верили, бегали. О, все, сейчас все решится. Каждый украинец получит по 10 фунтов золотом", — подчеркнул Олекса Руденко.

Впрочем, парламентская комиссия так и не смогла найти никаких подтверждений существования вклада в Лондоне.

Существует ли сокровище Полуботка на самом деле

Несмотря на отсутствие официальных доказательств, историки не отвергают саму возможность существования сокровища.

"Допускаю мысль, что золото Полуботка существует, другой вопрос, в каком формате и где", — сказал кандидат исторических наук, археолог, военнослужащий ВСУ Максим Остапенко.

Где ищут сокровище Полуботка в Украине

Параллельно с историческими расследованиями в поиски золота Полуботка включаются и профессиональные кладоискатели. Один из них — Алексей Самков, который неоднократно отправлялся в экспедиции.

"Я лично три раза ездил искать сокровище Полуботка. Это были поездки в Полтавскую область, в Житомирскую и в Черниговскую", — отметил Алексей Самков.

Хотя легендарное золото так и не нашли, отдельные артефакты все же попадались.

"Самая интересная находка — это была казацкая трубка. Как раз прошел дождь, трубка вынырнула из чернозема, такая красивая вся, даже без повреждений, хоть сейчас кури", — резюмировал он.

телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

18:51

Раскрыт главный секрет Харькова - что означает название города и кто его придумалВидео

18:36

Сценарий "развешивания на фонарях": прогноз "беспощадного" бунта в РФВидео

18:34

РФ массово стягивает резервы на горячее направление: военный раскрыл план врага

