Золото Полуботка в Украине: где его ищут и что за него должны были получить украинцы

Легенда о золоте гетмана Павла Полуботка уже более ста лет не дает покоя историкам, политикам и кладоискателям. Речь идет о мифическом казацком сокровище, которое якобы хранится в Англии или спрятано на территории Украины и могло бы сделать каждого украинца состоятельным. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.
Тайна золота гетмана Полуботка
В начале ХХ века интерес к легендарному сокровищу проявила даже Российская империя, поручив своему консульству в Лондоне расследовать дело казацкого золота.
По словам геральдиста и сотрудника Министерства обороны Украины Алексея Руденко, фигура Павла Полуботка была тесно связана с борьбой за автономию Украины.
"Это сподвижник Ивана Мазепы, который на определенном этапе был арестован спецслужбой Петра I, замучен Петром. И якобы Павел Полуботок завещал этот огромный клад в бочках английскому банку", — сказал Олекса Руденко.
Сколько золота мог оставить Полуботок
Согласно документам, которые якобы сохранились у потомков гетмана, Павел Полуботок вложил в банк колоссальную сумму.
Речь идет о 200 тысячах золотых монет, положенных под 7,5% годовых, с завещанием вернуть сокровище Украине после обретения ею независимости. Если учесть проценты за сотни лет, сумма могла бы достигать астрономических масштабов.
В 1920-х годах свои претензии на золото Полуботка пыталась выдвинуть и советская власть.
Почему Банк Англии не вернул сокровище
По одной из версий, Банк Англии отказался возвращать вклад, поскольку Лондон не признавал советскую Украину независимым государством. Кроме того, выплата средств вместе с начисленными процентами могла бы серьезно ударить по британской экономике.
После восстановления независимости Украины Верховная Рада направила своих представителей в Лондон, чтобы найти следы казацкого золота.
Сколько могли получить украинцы за сокровище Полуботка
В 1990-х годах тема золота Полуботка стала настоящей национальной сенсацией. Многие искренне верили, что легенда вот-вот станет реальностью.
"В 90-х это было просто на каждом шагу. И все верили, бегали. О, все, сейчас все решится. Каждый украинец получит по 10 фунтов золотом", — подчеркнул Олекса Руденко.
Впрочем, парламентская комиссия так и не смогла найти никаких подтверждений существования вклада в Лондоне.
Существует ли сокровище Полуботка на самом деле
Несмотря на отсутствие официальных доказательств, историки не отвергают саму возможность существования сокровища.
"Допускаю мысль, что золото Полуботка существует, другой вопрос, в каком формате и где", — сказал кандидат исторических наук, археолог, военнослужащий ВСУ Максим Остапенко.
Где ищут сокровище Полуботка в Украине
Параллельно с историческими расследованиями в поиски золота Полуботка включаются и профессиональные кладоискатели. Один из них — Алексей Самков, который неоднократно отправлялся в экспедиции.
"Я лично три раза ездил искать сокровище Полуботка. Это были поездки в Полтавскую область, в Житомирскую и в Черниговскую", — отметил Алексей Самков.
Хотя легендарное золото так и не нашли, отдельные артефакты все же попадались.
"Самая интересная находка — это была казацкая трубка. Как раз прошел дождь, трубка вынырнула из чернозема, такая красивая вся, даже без повреждений, хоть сейчас кури", — резюмировал он.
