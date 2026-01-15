Вынос мусора вне правил может обернуться штрафом до 1000 евро – подробности

Итальянские муниципалитеты строго регламентируют график и способ утилизации отходов.

Вынос мусора до 16:00 - штраф в 150 евро / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dr.tanny

Вынос мусора до 16:00 - штраф в 150 евро

Ошибиться во время сортировки обойдется уже в 300 евро

Украинка Татьяна, которая живет в Италии, поделилась в соцсетях неожиданными нюансами местных правил обращения с мусорными отходами. По ее словам, обычное для украинцев действие - вынести мусор в любое удобное время - может обернуться штрафом в сотни евро. Об этом она написала в Instagram.

Украинка отметила, что итальянские муниципалитеты строго регламентируют график и способ утилизации. Нарушение этих норм стоит дорого.

По словам Татьяны, вынести пакет до 16:00 означает автоматически "заработать" штраф в 150 евро. Ошибиться во время сортировки - например, положить пластик в контейнер для бумаги - обойдется уже в 300 евро. Выброшенные громоздкие вещи, например старый стул, будут стоить жителю минимум 600, а иногда и до тысячи евро.

Также в некоторых общинах предусмотрено специальное приложение с календарем, где указано, когда именно можно выносить тот или иной вид отходов. По словам украинки, муниципальная полиция не ограничивается предупреждениями: инспекторы иногда разрезают мусорные пакеты, чтобы найти чеки или документы и идентифицировать нарушителя.

В комментариях под видео пользователи активно делятся собственными убеждениями и опытом. Одни вспоминают украинские суеверия о том, что после захода солнца вместе с мусором можно "вынести счастье". Другие шутят, что в Украине за мусор после наступления темноты также могут оштрафовать - но уже из-за комендантского часа.

