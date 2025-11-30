Укр
Больше вреда чем пользы: какие продукты эксперты не советуют мыть перед приготовлением

Инна Ковенько
30 ноября 2025, 02:21
8
Не все продукты перед приготовлением нужно промывать, в некоторых случаях, это может даже навредить.
Какие продукты нельзя мыть перед приготовлением / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие продукты нельзя мыть перед приготовлением
  • Можно ли мыть мясо перед приготовлением
  • Почему нельзя мыть грибы

Большинство из нас привыкли перед приготовлением тщательно мыть продукты. Это кажется логичным, ведь вода смывает грязь, пыль и даже часть бактерий. Однако эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают, что некоторые ингредиенты лучше не промывать под краном.

Мытье может не только не помочь, но и создать дополнительные риски, такие как распространение микробов по кухне, ухудшение текстуры или даже снижение качества продуктов. Об этом пишет Real simple.

Главред расскажет о шести распространенных продуктах, которые не стоит мыть перед приготовлением.

Мясо курицы и индейки

Если помыть эти виды мяса, бактерии никуда не исчезнут, а наоборот, начнут активно размножаться. Экологический эпидемиолог Ванесса Кофман отмечает, что мытье сырой птицы может распространять опасные патогены, такие как Salmonella и Campylobacter.

Единственный надежный способ сделать мясо безопасным - правильная термическая обработка. Рекомендуем тщательно мыть руки, ножи, доски и все поверхности, которые контактировали с сырым мясом.

Красное мясо

Свиные отбивные, говяжий фарш или другие виды красного мяса также не стоит ставить под струю воды. Мытье не уничтожает бактерии, а лишь переносит их на другие поверхности кухни.

Рекомендуем просто промокнуть его одноразовым бумажным полотенцем. Это обеспечит безопасное приготовление и поможет достичь нужной текстуры.

Рыба

Если рыба не имеет видимых загрязнений, то мыть ее не стоит, потому что она будет безопасной для употребления только после термической обработки. Только так можно избавиться от всех бактерий. Но это не касается морепродуктов, мидии, устрицы и гребешки надо обязательно мыть перед приготовлением.

Яйца

Казалось бы, мытье яиц - это элементарная гигиена, но на самом деле оно делает продукт более уязвимым. Обычно яйца проходят очистку и дезинфекцию еще перед упаковкой. Во время этого процесса снимается естественная защитная пленка, которая делает скорлупу менее пористой. Если после этого яйцо снова помыть, оно становится более проницаемым для бактерий.

Если скорлупа выглядит грязной, достаточно протереть ее сухим бумажным полотенцем. В случае домашних яиц с целой естественной пленкой можно осторожно смахнуть грязь, но не стоит промывать их под водой.

Грибы

Грибы очень быстро впитывают воду, что негативно влияет на их текстуру и вкус. Если грибы намокнут, они дольше обжариваются и не образуют аппетитной золотистой корочки. Рекомендуем легко промыть их перед самым приготовлением и быстро обсушить бумажным полотенцем. Иначе продукт потеряет свой вкус и эластичность.

Зеленые овощи из предварительно вымытых пакетов

Салат, шпинат или руккола, которые продаются в пакетах с пометкой "вымытые" или "готовые к употреблению", не требуют повторного мытья. Напротив, излишнее полоскание может привести к перекрестному загрязнению. Вы рискуете перенести бактерии из раковины, рук или доски для нарезки на уже чистую зелень.

Рекомендуем просто брать нужное количество продукта из пакета, а остальные хранить в чистом контейнере. Это поможет сохранить свежесть и безопасность овощей.

Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

