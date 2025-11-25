"Сопли и крики": Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию из-за сына-подростка

Сын звезды переживает непростой период.

Ксения Мишина с сыном Платоном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Ксения Мишина рассказала про трудности в воспитании сына

Что переживает актриса

Известная украинская актриса Ксения Мишина одна воспитывает 13-летнего сына Платона. На своей страничке в Instagram знаменитость поделилась, с какими неожиданными трудностями материнства столкнулась.

Мишина призналась, что взросление сына прибавляет ей в жизни неожиданных приключений, но она старается растить его в любви и счастье. Для родителей подростковый возраст детей становится настоящим вызовом, и актриса не стала исключением.

Ксения Мишина - фильмы и сериалы / фото: instagram.com, Ксения Мишина

"У каждого возраста свои вызовы, но подростковость особенная: тут уже не выйдет просто обнять, нужно говорить, терпеть и принимать. Тут уже не выйдет сказать: "Так надо" и требовать послушания, тут иногда надо звать дядю Фрейда на помощь", — написала звезда.

Ксения поделилась, что иногда ее старания как матери идут прахом — сын просто не хочет прислушиваться к ее словам. Более того, из-за подросткового бунта ребенка знаменитость начала попадать в неприятные ситуации. В частности, ее неоднократно вызывали к директору школы.

Ксения Мишина - воспитание сына / фото: instagram.com, Ксения Мишина

"Подросткам искренне все равно на твою "мудрость". У них своя правда, свой мир, свои глаза. Думаете меня обходит ковер директора, трудности в договоренностях, оры, крики, сопли, вопли? Мечтаю про окончание войны, но не комендантского часа, потому что начнутся еще и бессонные ночи", — пожаловалась Мишина.

Ксения Мишина / инфографика: Главред

О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

