"Четкий план": Jerry Heil удивила целью возвращения на Нацотбор Евровидения

Jerry Heil пытается попасть на Национальный отбор без Alyona Alyona.

https://glavred.info/starnews/chetkiy-plan-jerry-heil-udivila-celyu-vozvrashcheniya-na-nacotbor-evrovideniya-10718648.html Ссылка скопирована

Jerry Heil возвращается на Национальный отбор / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Hail

Вы узнаете:

Jerry Heil попала в лонглист Национального отбора

Какую цель поставила певица

Украинская певица и представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil отреагировала на свое попадание в лонглист участников Национального отбора на Евровидение-2026. Звезда рассказала в Instagram, почему решила снова попробовать силы в конкурсе.

По словам артистки, участие в Евровидении как сольной исполнительницы не является для нее гештальтом.

видео дня

"Правда, я возвращаюсь на Национальный отбор. Я не имею цели "закрыть гештальт", хотя да, я очень соскучилась по этому празднику музыки и по семье, которая вокруг него образовалась и частью которой я себя чувствую", — призналась певица.

Jerry Heil про Евровидение / фото: instagram.com, Jerry Hеil

Себе артистка пожелала победы — но не только на конкурсе, а и для украинской музыки. Джерри Хейл считает, что на ее концерты приезжают фанаты из разных стран и знакомятся с украинской культурой.

"Да, я стараюсь одержать победу для Украины на Евровидении. Однако я стремлюсь к победе для нашей музыки — в виде ее стабильного присутствия в европейских и мировых чартах! Искренне мечтаю об этом. Международные коллаборации, люди, которые приезжают на мои концерты в Украину, чтобы услышать вживую украинскую музыку и, знакомясь с ней, влюбляются в нашу культуру и начинают учить украинский язык! Все это доказало мне, что мечта, которую мы с командой превратили в четкий план за два года неутомимой работы после предварительного участия, осуществима!", — заявила звезда Евровидения.

Jerry Heil может представить Украину на Евровидении / фото: instagram.com, Jerry Heil

Jerry Heil — Евровидение

Для Jerry Heil это уже четвертая попытка преуспеть в Национальном отборе. Впервые она участвовала в 2020 году с песней Vegan, затем вернулась в 2022-м с композицией When God Shut the Door. Победным стал третий заход — в 2023 году, когда она выступила в дуэте с Alyona Alyona с треком Teresa & Maria. Именно этот дуэт получил право представить Украину на конкурсе "Евровидение-2024" в Мальме.

Jerry Heil / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред рассказывал, что в ночь на 25 ноября и утром этого же дня террористическая РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Украинские звезды отреагировали на очередное преступление страны-агрессора.

Также британский принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о будущем своего старшего наследника. Эксперт отметил, что, согласно решению родителей, наследник британской короны будет проводить в пансионате Ламбрук пять дней в неделю.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Jerry Heil Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред