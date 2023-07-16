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Топ-3 предмета, где обитает больше всего "бактерий" и грязи в вашем доме

Мария Тупик
16 июля 2023, 18:19 обновлено 16 июля, 18:24
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Ванные комнаты являются идеальной средой для размножения микробов и бактерий, а также плесени и грибка.
Какие самые грязные предметы в ванной комнате
Какие самые грязные предметы в ванной комнате / pixabay

Уборка ванной комнаты — обычная рутинная работа, но предметы для ванной могут не стоять на первом месте в приоритетах многих людей.

Ванные комнаты являются идеальной средой для размножения микробов и бактерий, а также плесени и грибка. Это означает, что помимо мытья раковины, унитаза и душа важно также чистить принадлежности.

Однако, по словам экспертов, такие предметы, как коврики для ванной, могут содержать множество бактерий.

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Коврики для ванной

Эксперт Деян Димитров пояснил: "Коврики для ванной рассчитаны на поглощение большого количества воды, но важно регулярно их стирать, чтобы поддерживать соответствующие гигиенические стандарты", пишет express.

По его словам, в идеале коврик для ванной нужно стирать раз в неделю — большинство ковриков можно стирать в профессиональных клининговых службах или в стиральной машине.

Чтобы предотвратить накопление бактерий, лучше всего еженедельно опрыскивать их белым уксусом и мыть в холодной воде каждые три-четыре недели.

Занавески для душа

Занавески для душа становятся менее популярными, но те, у кого они есть, могут удерживать много влаги, которая превратится в плесень, если ее не чистить регулярно.

Чтобы избежать этого, эксперт рекомендовал оставлять занавеску для душа открытой после ее использования, чтобы уменьшить количество плесени и грибка.

"Ваш вкладыш для душевой занавески следует чистить каждый месяц. Лучший способ сделать это, не повредив материалы — постирать его в стиральной машине в режиме деликатной стирки", - говорит эксперт.

Туалетные щетки

Щетки для унитаза являются одним из самых грязных предметов в доме, и о них часто забывают, когда дело доходит до уборки.

Эксперт по прачечной рекомендовал каждую неделю наполнять контейнер для щетки горячей мыльной водой вместе с небольшой каплей отбеливателя. Затем промойте щетку чистой водой и распылите дезинфицирующий спрей как на контейнер, так и на щетку.

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