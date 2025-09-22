Безвкусная ванная: 5 вещей, которые недопустимы в стильном пространстве

Ванную комнату можно легко сделать стильной - что не нужно делать.

Как сделать ванную стильной / Коллаж Главред, фото Pixabay

Ванные комнаты — одна из самых маленьких комнат в доме, поэтому в их оформлении нет места для ошибок. Казалось бы, безобидная деталь может мгновенно испортить интерьер или, что ещё хуже, сделать его хаотичным и безвкусным.

К счастью, ванные комнаты — это самые простые комнаты для обновления, и вы можете кардинально изменить их облик и атмосферу с помощью нескольких продуманных изменений. В результате пространство будет не только чистым и функциональным, но и успокаивающим и современным.

Громоздкие тумбы

Огромные шкафы могут показаться отличным решением для хранения, но в маленькой ванной комнате они только загромождают пространство. Возьмем, к примеру, тумбы в бутик-отелях и ресторанах: зачастую это просто подвесная раковина с минимальным количеством места для хранения, но они всё равно выглядят стильно и создают ощущение простора.

В небольших помещениях такой минимализм может стать настоящим спасением. Громоздкие же тумбы выглядят устаревшими и неуклюжими — и внутри них может даже появиться плесень. Решение: Узкие системы хранения, подвесные тумбы или настенные полки. "Это визуально освободит пространство, сохранив при этом функциональность", — говорит Айхан Эрдоган, дизайнер интерьеров компании Xwallx.

Стильная ванная - маленькие тумбы / Фото Pixabay

Визуальный беспорядок

Даже самая красивая ванная комната теряет своё очарование, если повсюду разбросаны косметические средства. Тумба, заваленная наполовину пустыми бутылками и баночками, сразу воспринимается как беспорядок, независимо от того, насколько красива отделка.

Решение: Наведите порядок с помощью стильной корзины. Чистая тумба — один из самых быстрых способов сделать ванную комнату похожей на спа-салон.

Темные цвета

Насыщенные оттенки могут выглядеть драматично, но в маленькой ванной комнате они часто сужают пространство. Темные цвета могут сделать ванную комнату маленькой, мрачной и неуютной.

Решение: выбирайте светлые цвета, такие как белый, кремовый или бледно-серый. Добавьте тепла с помощью натуральных текстур или бежевых акцентов, чтобы избежать ощущения холода.

В ванной лучше использовать светлые цвета / Фото Pixabay

Пластиковые аксессуары и фурнитура

Пластиковые дозаторы для мыла, хлипкие занавески для душа и тонкие держатели для туалетной бумаги не пойдут вашей ванной комнате на пользу. Они трескаются, выцветают и мгновенно портят внешний вид помещения.

То же самое касается и пластиковой хромированной или под латунь сантехники. Она может блестеть несколько месяцев, но быстро тускнеет, облупляется и начинает выглядеть уныло.

"Замените их керамикой, стеклом или шлифованным металлом", — советует Тони Робертс, дизайнер интерьеров Direct Splashbacks. Эти прочные материалы мгновенно преображают пространство и могут быть на удивление доступными.

Тематический декор

Дизайнеры сходятся во мнении: мыльницы в форме ракушек, занавески для душа с мультяшными героями и морские канаты могут показаться забавными в данный момент, но они мгновенно устареют облик вашей ванной комнаты. То, что поначалу кажется весёлым, быстро покажется скучным и безвкусным.

Это касается и праздничного декора. Ничто так быстро не делает ванную комнату безвкусной, как праздничная занавеска для душа или мыльный насос в виде снеговика, сохранившийся до наших дней.

