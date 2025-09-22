Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Безвкусная ванная: 5 вещей, которые недопустимы в стильном пространстве

Алена Кюпели
22 сентября 2025, 09:46
46
Ванную комнату можно легко сделать стильной - что не нужно делать.
Как сделать ванную стильной
Как сделать ванную стильной / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

  • От каких аксессуаров нужно избавляться
  • Какой декор недопустим в ванной

Ванные комнаты — одна из самых маленьких комнат в доме, поэтому в их оформлении нет места для ошибок. Казалось бы, безобидная деталь может мгновенно испортить интерьер или, что ещё хуже, сделать его хаотичным и безвкусным.

К счастью, ванные комнаты — это самые простые комнаты для обновления, и вы можете кардинально изменить их облик и атмосферу с помощью нескольких продуманных изменений. В результате пространство будет не только чистым и функциональным, но и успокаивающим и современным.

видео дня

Громоздкие тумбы

Огромные шкафы могут показаться отличным решением для хранения, но в маленькой ванной комнате они только загромождают пространство. Возьмем, к примеру, тумбы в бутик-отелях и ресторанах: зачастую это просто подвесная раковина с минимальным количеством места для хранения, но они всё равно выглядят стильно и создают ощущение простора.

В небольших помещениях такой минимализм может стать настоящим спасением. Громоздкие же тумбы выглядят устаревшими и неуклюжими — и внутри них может даже появиться плесень. Решение: Узкие системы хранения, подвесные тумбы или настенные полки. "Это визуально освободит пространство, сохранив при этом функциональность", — говорит Айхан Эрдоган, дизайнер интерьеров компании Xwallx.

Стильная ванная - маленькие тумбы
Стильная ванная - маленькие тумбы / Фото Pixabay

Визуальный беспорядок

Даже самая красивая ванная комната теряет своё очарование, если повсюду разбросаны косметические средства. Тумба, заваленная наполовину пустыми бутылками и баночками, сразу воспринимается как беспорядок, независимо от того, насколько красива отделка.

Решение: Наведите порядок с помощью стильной корзины. Чистая тумба — один из самых быстрых способов сделать ванную комнату похожей на спа-салон.

Темные цвета

Насыщенные оттенки могут выглядеть драматично, но в маленькой ванной комнате они часто сужают пространство. Темные цвета могут сделать ванную комнату маленькой, мрачной и неуютной.

Решение: выбирайте светлые цвета, такие как белый, кремовый или бледно-серый. Добавьте тепла с помощью натуральных текстур или бежевых акцентов, чтобы избежать ощущения холода.

В ванной лучше использовать светлые цвета
В ванной лучше использовать светлые цвета / Фото Pixabay

Пластиковые аксессуары и фурнитура

Пластиковые дозаторы для мыла, хлипкие занавески для душа и тонкие держатели для туалетной бумаги не пойдут вашей ванной комнате на пользу. Они трескаются, выцветают и мгновенно портят внешний вид помещения.

То же самое касается и пластиковой хромированной или под латунь сантехники. Она может блестеть несколько месяцев, но быстро тускнеет, облупляется и начинает выглядеть уныло.

"Замените их керамикой, стеклом или шлифованным металлом", — советует Тони Робертс, дизайнер интерьеров Direct Splashbacks. Эти прочные материалы мгновенно преображают пространство и могут быть на удивление доступными.

Тематический декор

Дизайнеры сходятся во мнении: мыльницы в форме ракушек, занавески для душа с мультяшными героями и морские канаты могут показаться забавными в данный момент, но они мгновенно устареют облик вашей ванной комнаты. То, что поначалу кажется весёлым, быстро покажется скучным и безвкусным.

Это касается и праздничного декора. Ничто так быстро не делает ванную комнату безвкусной, как праздничная занавеска для душа или мыльный насос в виде снеговика, сохранившийся до наших дней.

Ранее Главред писал о японском уникальном методе мытья полов - весь секрет в одном ингредиенте.

Также мы писали о том, как убрать скрип паркета - читайте невероятные лайфхаки.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интерьер дизайнеры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФ

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФ

11:43Мир
Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:26Война
Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФ

Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФ

10:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

Китайский гороскоп на сегодня 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

Последние новости

11:43

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФ

11:29

Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

11:26

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:21

США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении УкраиныВидео

11:14

Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
10:54

Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ваннойВидео

10:28

Очень редкая в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

10:24

"Гордые": Оля Фреймут впервые за долгое время показала младшую дочь

Реклама
10:21

Гнить не будет: чем обработать картофель для храненияВидео

10:21

"Я скучал по тебе": Трамп впервые после конфликта "засветился" вместе с Маском

10:19

Знал, что неизбежно: у Агутина случилась трагедия в семье

10:16

Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФФото

10:12

Луна "откусила" часть Солнца: астрономы показали фото последнего затмения 2025Видео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Овнам - осторожность, Козерогам - духовность

09:54

Враг может сбежать из части Сумщины, чтобы не попасть в окружение – 225 ОШП

09:46

Безвкусная ванная: 5 вещей, которые недопустимы в стильном пространстве

09:35

Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать

09:34

Линия фронта в Украине стала цивилизационной границей с Китаеммнение

09:14

"Опозорился и страну подвел": путиниста Шамана назвали предателем РФ

Реклама
09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 сентября (обновляется)

08:56

Впервые в истории - ГУР сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка"Видео

08:48

"Панцирь" ударил по своим: в Краснодарском крае РФ ракета попала в жилой дом

08:39

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Джинсы и белая футболка: как быстро сделать образ стильным

08:27

Как знаки зодиака проявляют симпатию: 5 признаков того, что в вас кто-то влюблен

08:19

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

08:10

У Гайтаны в семье случилась трагедия

07:30

Киевщина была под ударом БПЛА: пожары в четырех районах, есть раненыйФото

07:12

В Сумах прогремели три взрыва, РФ ударила "шахедами": что известно о последствияхВидео

07:10

Кто настоящий владелец кота: только самые внимательные дадут ответ за 18 секунд

06:53

Чего ждать от ИИ через 30 лет: ученый дал неутешительный прогноз

06:36

РФ сбросила на Запорожье не менее пяти авиабомб: вспыхнули пожары, есть жертвыФото

06:23

Признание Палестины: Китай готовится возглавить новый фронт против СШАмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 10 секунд найти сердечко

05:01

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

04:30

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

04:07

Все решится быстрее, чем кажется: раскрыты детали о сценариях окончания войныВидео

03:30

Тайна земного ядра раскрыта: внутри обнаружен неизвестный компонент

01:57

Ударные действия на востоке: какие направления стали критическими для врага

Реклама
00:39

Зеленский встретится с Трампом: президент раскрыл важные деталиВидео

00:23

"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

21 сентября, воскресенье
23:08

Залеты РФ в НАТО: эксперт объяснил, к чему на самом деле готовится Кремль

22:52

Будет напряженная неделя: Зеленский сделал новые заявленияВидео

22:47

Максимальное удовольствие: что делает счастливым каждый знак зодиака

22:30

Все встало на паузу, кроме войнымнение

22:13

МИГи в Эстонии: как это будет влиять на нашу войну?мнение

22:12

Угроза стремительного подорожания евро: неожиданный прогноз по валютному курсу

22:06

Выдерживают любую зиму: топ-5 подержанных авто с "броней" против коррозии

21:27

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилищаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять