'Стена минирования': 'Флэш' раскрыл самый эффективный способ борьбы с дронами

Главный вопрос в том, как система противодействия дронам может быть реализована технически, убежден Сергей Бескрестнов.

РФ атакует Украину сотнями дронов

Важное из заявлений Бескрестнова:

Существует более технологичное решение — "вертикальное минирование"

Для этого требуется большое количество подготовленных дронов, инфраструктура

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов прокомментировал вероятность применения различных систем заграждения для борьбы с дроновыми атаками страны-агрессора РФ.

"Дальнобойные ударные БПЛА, которые летают по заранее проложенному маршруту и не управляются в реальном времени, движутся по сигналам спутниковой навигации и не могут маневренно уклоняться от появившихся сетей и аэростатов — они просто летят к цели", - объяснил он в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что главный вопрос в том, как система противодействия дронам может быть реализована технически. По его мнению, существует более технологичное решение — "вертикальное минирование".

"Представьте тысячу мелких дронов (как в демонстрациях из Китая). При сигнале воздушной тревоги они одновременно поднимаются стеной и формируют так называемую вертикальную стену минирования: один дрон взрывается, рядом занимают позицию другие дроны, и так далее. Это роевое решение — теоретически известно в мире, но на практике мне не встречались примеры его успешного применения в боевых условиях", - отметил он.

Собеседник добавил, что для этого требуется большое количество подготовленных дронов, инфраструктура для их хранения и запуска, а также готовые сценарии управления.

"Это все ресурсозатратно. Тем не менее с технологической точки зрения это выглядит более перспективно, чем аэростаты", - резюмировал Бескрестнов.

Противодействие атакам дронов: что говорят в ОП

Украина уже имеет дроны-перехватчики, способные сбивать ударные беспилотники типа "Шахед", сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Он отметил, что результативность таких систем зависит от множества факторов — модели дрона, опыта операторов и даже погодных условий, которые могут влиять на точность и скорость перехвата.

Ранее СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА. Применение этих боеприпасов позволяет избежать дополнительной нагрузки на солдат и заменить магазин без смены оружия.

Как сообщал Главред, российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

