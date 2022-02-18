К украинским полярникам заглянул морской леопард

Леопард мило позировал на камеру / Соцсети

Полярники антарктической станции "Академик Вернадский" запечатлели на видео морского леопарда, который "улыбался" на камеру и будто специально позировал.

Соответствующее видео появилось на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Полярники наткнулись на хищника во время морского выезда.

"Но хоть внешне леопард может показаться довольно милым, доверять его "улыбке" не стоит: это животное является одним из главных хищников Антарктики! В отличие от сородичей, в частности тюленей Уэдделла или крабоидов, он смакует не только крилем или рыбой, но и пингвинами и другими тюленями. А такое название получил из-за своей хищности и характерных пятен на теле", - отметили в пресс-службе.

Также полярники рассказали, что длина леопарда составляет 3-4 метра, а вес 300-400 кг. У них удлиненные передние конечности, а благодаря форме своего тела они могут очень быстро плавать и развивать скорость до 40 километров в час.

Напомним, ранее украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский впервые за 20 лет засыпало рекордным трехметровым слоем снега. Полярникам пришлось расчищать его вручную.

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