Певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, показательно разрыдалась на камеру.
Как пишут российские пропагандисты, на фоне скандала с бандитскими схемами по получению наследства покойного мужа, Седокова сообщила, что один из подписчиков пожелал смерти ей и её детям. Сама певица, которая уже развлекается в компании новых мужчин заявила, что "каждый день проходит через боль", терпит "нападки и обвинения" и делает так, "чтобы память человека была не тронута, которого она любила". Певица призналась, что "сдохла год назад".
"Сегодня мне написал какой-то человек: "Чтоб ты сдохла и сдохли твои дети". Я просто хочу сказать, что мне каждый день очень плохо и я пытаюсь выживать. И все, кто пишет мне "чтоб ты сдохла", поверьте: я сдохла год назад практически. Я правда умерла год назад. Но я живу ради своих детей. Я очень стараюсь. Я стараюсь улыбаться, стараюсь веселиться, стараюсь делать что-то, стараюсь работать, зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Вы всё время пишете: "Она там веселится, она там ещё что-то делает". Я правда стараюсь", — заявила Седокова.
Накануне Главред писал о том, Анна Седокова использовала бандитские схемы, чтобы заполучить имущество Тиммы.
Ранее также Седокова поделилась неприятными новостями. Она сообщила, что уже три дня она борется с обострением крапивницы. Тело артистки покрылось красными пятнами, поражено даже лицо.
О персоне: Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
