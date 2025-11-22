Укр
Бандитская схема: как Седокова разводила покойного мужа

Алена Кюпели
22 ноября 2025, 11:36
Седокова сумела продать все имущество и забрать вырученные деньги себе.
Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма были мужем и женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

  • Какую схему провернула Седокова
  • Что теперь ей грозит

Певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, использовала бандитские схемы, чтобы заполучить имущество Тиммы.

Как сообщают российские пропагандисты, о ситуации Седоковой рассказала юрист Маргарита Грачева.

Оказалось, что брачный договор пара заключила в Соединенных Штатах. Опираясь на него, после смерти баскетболиста артистка продала все квартиры бывшего мужа и забрала все полученные деньги себе, не оставив родным Тиммы ничего.

Седокова - зарабатывает, как может
Седокова - зарабатывает, как может / Фото Instagram/annasedokova

После проведенного расследования выяснилось, что брачный договор может называться таким только в кавычкам, так как не имеет юридической силы. Его подписывал юрист, который не имеет права это делать по американским законам. По словам Грачевой, Седокова об этом знала, поэтому ее действия можно трактовать как мошенничество в чистом виде.

"Согласно данным, предоставленным публичным нотариусом штата Флорида Аленой Гринь, никакого брачного договора не существовало. Она его не составляла, не заверяла и не принимала участия в его подготовке, о чем и сообщила Анне Владимировне Седоковой. Нотариус пояснила, что документ не является брачным договором, а заверила лишь подписи сторон. При этом сам документ нелегитимен, поскольку госпожа Гринь является публичным, а не государственным нотариусом и не имеет права удостоверять документы такого рода", - пишут РосСМИ.

Седокова вернулась к нормальной жизни
Седокова вернулась к нормальной жизни / Фото Телеграмм

Это фикция, "филькина грамота". Тем не менее, она использовала его при продаже совместного имущества. Именно этот документ мы и получили из Росреестра, куда его предоставила сама Седокова в качестве обоснования того, почему нет письменного согласия супруга: якобы потому, что существует брачный договор", — рассказывает адвокат семьи Яниса.

Теперь правозащитники собираются возбуждать уголовное дело против Седоковой по статье 159 УК РФ о мошенничестве. Также компания намерена оспорить все сделки, заключенные по "брачному договору", и потребовать половину стоимости всех проданных Седоковой активов.

"Важно понимать, что Тима жил в глубочайшем убеждении, что легитимный брачный договор существует, и она в этом его убедила. Согласно этому договору, он якобы пожизненно обязан был отдавать ей все, что ни покупал", - рассказывает юрист.

Накануне Главред писал о том, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

О персоне: Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

