Седокова показала, как выглядит ее тело, изуродованное болезнью.

Анна Седокова пожаловалась на здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

Чем заболела Седокова

Что она рассказала

Певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, пожаловалась на хроническое заболевание.

Как пишут российские пропагандисты, Седокова поделилась неприятными новостями. Она сообщила, что уже три дня она борется с обострением крапивницы. Тело артистки покрылось красными пятнами, поражено даже лицо.

Седокова показала тело / Фото Стархит

"Я каждый раз думаю, что она ушла навсегда, а она возвращается обратно. Жжет все тело, опухает все лицо, но я не сдаюсь. Многолетняя борьба с ней выработала во мне силу и стойкость. Сделала вчера свой укол и даже успела сходить на концерт. Потому что я не дам ей себя победить! Так что иногда, когда человек молчит или даже танцует, это совершенно не означает, что у него все хорошо. Но мы со всем справимся", — пишет запроданка.

Седокова может ответить за смерть своего мужа / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

Седокова также показала свое тело и распухшие кривые губы. "Я три раза чуть не упала в обморок на концерте. Ужасалась своему отражению в зеркале каждое утро. Мое тело горело огнем, но я не сдавалась и не сдамся. Была на важной деловой встрече и договорилась о новом сотрудничестве. И даже вчера заставила себя пойти на концерт", — говорит предательница.

Седокова и ее губы / Фото Стархит

Накануне Главред писал о том, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

