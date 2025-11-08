Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Горит огнем: Седокова показала пораженное болезнью тело

Алена Кюпели
8 ноября 2025, 11:40
65
Седокова показала, как выглядит ее тело, изуродованное болезнью.
Анна Седокова
Анна Седокова пожаловалась на здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

  • Чем заболела Седокова
  • Что она рассказала

Певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, пожаловалась на хроническое заболевание.

Как пишут российские пропагандисты, Седокова поделилась неприятными новостями. Она сообщила, что уже три дня она борется с обострением крапивницы. Тело артистки покрылось красными пятнами, поражено даже лицо.

видео дня
Седокова показала тело
Седокова показала тело / Фото Стархит

"Я каждый раз думаю, что она ушла навсегда, а она возвращается обратно. Жжет все тело, опухает все лицо, но я не сдаюсь. Многолетняя борьба с ней выработала во мне силу и стойкость. Сделала вчера свой укол и даже успела сходить на концерт. Потому что я не дам ей себя победить! Так что иногда, когда человек молчит или даже танцует, это совершенно не означает, что у него все хорошо. Но мы со всем справимся", — пишет запроданка.

Лиза Ющенко и Седокова - сестры по внешности
Седокова может ответить за смерть своего мужа / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

Седокова также показала свое тело и распухшие кривые губы. "Я три раза чуть не упала в обморок на концерте. Ужасалась своему отражению в зеркале каждое утро. Мое тело горело огнем, но я не сдавалась и не сдамся. Была на важной деловой встрече и договорилась о новом сотрудничестве. И даже вчера заставила себя пойти на концерт", — говорит предательница.

Седокова и ее губы
Седокова и ее губы / Фото Стархит

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Накануне Главред писал о том, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анна Седокова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

12:16Фронт
Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

11:25Украина
Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

11:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночь

Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночь

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков

В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Последние новости

12:36

"Муж просто прибьет": Наталья Могилевская совершила безумный поступок

12:25

Какую посуду категорически нельзя ставить на стеклянную варочную панель: список

12:16

"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

12:15

Украинским учителям значительно повысят зарплаты: в правительстве назвали точную дату

11:59

Китайский гороскоп на завтра 9 ноября: Собакам - одиночество, Лошадям - споры

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
11:53

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории УкраиныВидео

11:40

Горит огнем: Седокова показала пораженное болезнью тело

11:39

Декабрист зацветет на Рождество: секрет кроется не в подкормке, а в температуреВидео

11:25

Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

Реклама
11:23

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

11:05

Поезда задерживаются почти на 7 часов: последствия вражеских ударов по Украине

11:00

"Батя и его скороходы": зрители высмеяли новый выпуск "Холостяка"

10:57

В РФ "гудят" об отставке Лаврова: в CNN раскрыли детали конфликта с Путиным

10:32

Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрелаФото

10:12

От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни

09:54

Путин потирает руки: после встречи Трампа и Орбана у Москвы есть повод для радости

09:35

Выглядит шикарно: появились свежие фото увядающего Брюса Уиллиса

09:30

В Украине жесткие перебои со светом: в городах нет света, воды и тепла

09:02

Города РФ погрузились в частичный блэкаут: горят НПЗ и обесточены целые районы

07:59

Все в огне, есть погибшие, много пострадавших: жуткие последствия ударов по УкраинеФото

Реклама
06:10

Как РФ позорится в войне в Украинемнение

05:58

Гороскоп на завтра 9 ноября: Овнам - судьбоносная встреча, Девам - потери

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со слоном за 29 секунд

05:15

Предательница Лорак вспомнила о матери, которую вывезла в РФ - как она выглядит

04:23

Поверхности заблестят чистотой: хитрый трюк, как отмыть жирные пятна на кухне

03:35

Три знака зодиака будут "купаться" в деньгах уже вот-вот: кто сказочно разбогатеет

02:32

Раскрыт секрет древнего мега-памятника майя: причина строительства поражает

01:45

Скупердяи и трудоголики: 5 мифов о Девах, в которые легко поверить

01:32

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

01:03

Прямое попадаиние: в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку

00:30

Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

00:27

Под строгим запретом: что нельзя подключать к повербанку

07 ноября, пятница
23:35

Россияне запусти Калибры и Кинжалы по Украине: куда летят

23:26

В районе ЗАЭС введено прекращение огня, - МАГАТЕ

23:24

Как подготовить авто к зиме - семь вещей, которые нужно обязательно проверить

23:21

Кого Тарас Цимбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

22:54

Россияне атаковали Харьковскую область: КАБы ударили по АЗС, пострадали людиФото

22:23

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

22:19

Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал

22:17

Интернет станет скоростным: один трюк заставит Wi-Fi "летать" как ракетаВидео

Реклама
21:50

Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на "пару проблем" ВенгрииВидео

21:46

Как страх перед магией превратился в сатиру: феномен "Конотопской ведьмы"

21:18

Психологический тест Люшера по цветам: чего именно вам больше всего не хватаетВидео

21:13

Орбан ответил Трампу, может ли Украина выиграть войну

21:12

"У нас в селе "такое" задавило курей": украинцы высмеяли страшное фото Лорак

21:02

Игнорировать нельзя: какой индикатор в авто сигнализирует о серьезной проблеме

20:55

Про грязь и запах можно забыть: гениальный способ быстрой очистки микроволновкиВидео

20:52

Карта Украины может измениться: какие области могут исчезнуть или появиться

20:49

Из посудомойки в диву: сумасшедшее перевоплощение 72-летней украинки

20:26

Как по-украински сказать "собутыльник" - правильные варианты знают единицыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять