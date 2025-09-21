Укр
"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

Руслана Заклинская
21 сентября 2025, 00:00
Специальный представитель Трампа заявил, что Путин пытается победить военным путем, но это невозможно.
Келлог высказался о достижении мира в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео в YouTube

Ключевые тезисы Келлога:

  • Для мира в Украине нужно прекращение огня
  • Трамп хочет достичь полноценного мирного соглашения
  • Украине не нужно отдавать врагу свои территории

Для достижения мира в Украине необходимо прекращение огня. Лидер РФ Владимир Путин осознает, что если пойдет на этот шаг, ему будет чрезвычайно трудно возобновить боевые действия. Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, генерал Кит Келлог в интервью лорду Майклу Эшкрофту.

Он отметил, что лично для него лучшим вариантом является именно прекращение огня, однако Трамп стремится достичь полноценного мирного соглашения. По мнению Келлога, достичь мирного соглашения будет трудно.

"Путин не хочет этого пока что. Путин думает, что сможет победить военным путем - я не считаю, что это так", - отметил он.

Спецпосланник Трампа добавил, что Россия оккупировала 98% Луганской области и теперь пытается захватить Донецкую область. По его словам, Украине не следует отступать и отдавать врагу свои территории, поскольку вернуть их обратно будет чрезвычайно трудно.

"В войне в Украине есть моральная часть, которую люди игнорируют. Это противостояние добра и зла, и на это стоит смотреть именно так. Путин не является хорошим парнем. Некоторые вещи, которые он сделал - абсолютно жестокие, они ужасны... Думаю, если Украина выйдет из этого в хорошей форме - и я думаю, она это сделает - я смогу быть спокойным", - сказал генерал Келлог.

Также Келлог добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Несколько лет назад, по его словам, такого восприятия еще не было.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Сколько еще продлится война - мнение эксперта

Глава Комитета экономистов Андрей Новак в комментарии Главреду заявил, что нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах, из-за которых Москва уже не способна вести войну годами. Экономика страны находится в критическом состоянии: дефицит бюджета, сокращение зарплат и рабочего времени, убыточные предприятия и растущая инфляция.

"При таких условиях Россия сможет вести войну максимум несколько кварталов. О годах говорить уже не приходится", - считает он.

Когда в Украине может завершиться война - прогнозы

Как сообщал Главред, народный депутат Федор Вениславский считает, что война в Украине приближается к завершению. По его словам, ключевым фактором для достижения мира может стать участие президента США Дональда Трампа в трехсторонних переговорах с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины, вероятно, продлится минимум два года. По ее словам, война будет продолжаться до тех пор, пока не произойдут изменения в руководстве обеих сторон.

Кроме этого, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что полномасштабная война России против Украины может завершиться в течение ближайших шести месяцев. Он также подчеркнул работу Дональда Трампа, направленную на прекращение убийств и достижение мира.

Читайте также:

О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

