"Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

Алена Кюпели
25 марта 2026, 16:29
Путинист Киркоров совершенно не хочет видеть российских оккупантов.
Филипп Киркоров отказался выступать на территории Украины

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, открестился от выступления в так называемой ДНР.

Как пишут российские пропагандисты, путинисту предложили выступить на оккупированной террористической Россией территории, но тот отказался.

"Филиппу Бедросовичу предложили снова посетить ДНР, спеть для бойцов, подарки привезти. Он не отказался, но попросил отложить это пока. Сказал, что поедет, но когда-то позже. Сейчас слишком напряженный график с выступлениями, люди его ждут, не хочется рисковать собой. Да и контингент там не тот сейчас, который сможет оценить артиста такой величины", - рассказал человек из команды певца.

Путинист Киркоров не хочет петь оккупантам

По словам собеседника, Киркоров - "очень добрый человек". "Любой другой на его месте и слушать бы не стал такие предложения. Вы же сами понимаете, что туда едут лишь те, кому выступать негде, или те, которые хотят отмыться", - уверен собеседник.

Отмываться Киркорову есть за что, по мнению российских властей. А именно, за "голую вечеринку", которую организовала российская блогерша Анастасия Ивлеева. Тогда участников вечеринки "наказали" и стали отменять во "всея Руси". "Бедному" Киркорова тогда пришлось ехать на оккупированную территорию и выступать перед российскими оккупантами.

Филипп Киркоров "не трус, но боится"

По некоторым данным, нежная душа Киркорова не выдержала реалий войны и вырвал прямо на глазах у российских "героев".

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

