РФ нужна мобилизация для нового большого наступления в Украину – Зеленский

РФ нужна мобилизация для нового большого наступления в Украину

Кремлю необходима большая мобилизация для того, чтобы повторить крупное наступление в Украину или сделать параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для национального телемарафона в воскресенье.

"Для чего делать мобилизацию такую большую? Вариант А – для того, чтобы повторить наступление, большое наступление в Украину. Вариант Б – для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил. Почему? Потому что то или иное государство, например, Балтия, не готово к сильному противостоянию. Потому что они маленькие, а не потому, что они не смелые, а русские смелые", – сказал Зеленский. видео дня

Относительно направления наступления, президент отметил, что у россиян есть несколько вариантов.

"И здесь вопрос, он (Путин – ред.) смотрит, а что происходит со странами НАТО. И думаю, что выбор именно из-за этого. Будут ли они подключаться или не будут", – отметил Зеленский.

Он отметил, что странам НАТО необходимо объединяться и отвечать на то, что потенциально может сделать Путин.

"А иначе не будет у них союза просто больше", – заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что Украине нужно за год создать свою антибаллистическую систему ПВО.

"Нам нужно за год создать свою антибаллистическую систему. Это реалистично, но очень сложно. Вопрос в составляющих", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что обсуждал это с ключевыми странами Европы.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2026 году Россия намерена привлечь в армию еще около 409 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время в самой РФ все более заметными становятся проблемы с ресурсами — как человеческими, так и материальными, а также с экономикой в целом. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает верить, что страна способна непрерывно вести войну. Аналитики Института изучения войны отмечают, что реальная ситуация в России будет и дальше ухудшаться, о чем свидетельствует, в частности, снижение темпов набора контрактников даже в условиях высоких выплат.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула масштабную принудительную мобилизацию, которая фактически стала инструментом истощения местного населения. По данным Центра противодействия дезинформации СНБО, мобилизованных часто используют для выявления позиций украинских сил или в качестве "пушечного мяса".

