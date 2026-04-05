Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

Вместе с предателем был уничтожен бывший сотрудник МЧС из Подмосковья, полковник Эдуард Малов.

Ликвидирован предатель Владимир Ляпкин

Ликвидирован бывший начальник департамента в СБУ Ляпкин

Предатель занимал пост начальника департамента оперативного документирования

На войне в Украине был ликвидирован бывший начальник департамента Службы безопасности Украины, генерал-майор Владимир Ляпкин, который после Революции достоинства сбежал в РФ.

Предатель состоял в рядах вооруженного бандформирования "Барс-33", участвующего в боях против Вооруженных сил Украины. Как пишет Медиазона, вместе с ним был уничтожен бывший сотрудник МЧС из Подмосковья, полковник Эдуард Малов.

Отмечается, что первое сообщение о ликвидации опубликовал предатель Олег Царев. Оба военных преступника были ликвидированы 17 марта 2026 года, отмечает издание.

Что известно о предателе Ляпкине

По данным Царева, Ляпкин занимал в СБУ пост начальника департамента оперативного документирования. В его сферу ответственности входила "невидимая сторона работы СБУ — прослушка, наружное наблюдение, сбор информации". Звание генерал-майора Ляпкин получил в 2013 году. Тогда же он лично участвовал в разгоне протестов на Майдане.

Отмечается, что после бегства Виктора Януковича из Украины, Ляпкин был уволен из СБУ в числе других высокопоставленных офицеров. Бывший офицер бежал в Россию и поселился в аннексированном Крыму.

После начала войны и оккупации Херсона Владимир Ляпкин получил должность замглавы "Государственной службы безопасности Херсонской области". Отметим, что в 2025 году СБУ сообщило о подозрении в коллаборационной деятельности в отношении Ляпкина.

Уничтожен Ляпкин был 17 марта 2026 года. Как пишет Царев, перебежчик находился в рядах бандформирования "Барс-33" под кличкой "Батый".

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.

