Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

Ангелина Подвысоцкая
5 апреля 2026, 16:47
Что можно делать 6 апреля. Приметы и запреты, которые уберегут от беды.
Что нельзя делать 6 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что означает туман в этот день мокрый снег
  • Что нельзя ломать в этот день
  • Что нужно сделать 6 апреля

6 апреля церковь почитает память святого Евтихия. Как сообщает Главред, его отцом был военный, а мать была ревностной христианкой. Именно она привила сыну любовь к молитве. С юных лет он решил избрать путь монашества.

После вступления в монастырь он быстро приобрел авторитет благодаря аскетизму и мудрости. Он владел даром слова и стал известным далеко за пределами обители. Позже его избрали архиепископом Царьграда.

видео дня

Евтихий сыграл важную роль в подготовке к проведении Пятого Вселенского Собора который был созван императором Юстинианом для преодоления расколов в Церкви.

Из-за несогласия с отдельными богословскими воззрениями императора Евтихий подвергся преследованиям и даже был отстранен с кафедры. В течение 12 лет он находился в изгнании, но продолжал молиться. После смерти императора он вернулся на патриарший престол.

Что можно делать 6 апреля

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят здоровья и благосостояния.
  • В этот день нужно провести время в тишине и спокойствие. Людям стоит пытаться избегать ссор и конфликтов.
  • В этот день можно собирать весенние травы и цветы. Они считаются лечебными.
  • В этот день нужно избавиться от всего ненужного. Считается, что это очистит дом от отрицательной энергии.
  • В этот день нужно сделать доброе дело. Предки верили, что это принесет благополучие.

Что нельзя делать 6 апреля

1. Нельзя 6 апреля отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

2. Нельзя 6 апреля обламывать ветки яблонь. Предки верили, что это притянет несчастье в личную жизнь.

3. Нельзя 6 апреля работать физически тяжело. Лучше посвятить себя молитве.

Приметы 6 апреля

  • Если в этот день ясно, то лето будет жарким.
  • Если в этот день слышно пение зябликов, то будет похолодание.
  • Если в этот день дождь, то год будет урожайным.
  • Если в этот день мокрый снег, то осень будет хорошей.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:57Фронт
19:27Война
19:27Мир
Популярное

Ещё
Последние новости

04:00

03:25

03:15

02:58

02:14

01:22

05 апреля, воскресенье
23:57

23:26

23:05

23:05

22:08

21:28

20:24

19:35

19:27

19:27

19:10

18:59

18:37

18:27

18:10

17:27

17:24

17:23

17:22

17:10

16:47

16:45

16:33

16:29

16:17

15:21

15:06

15:01

14:45

14:22

13:57

13:47

13:11

12:49

12:45

11:57

11:56

11:32

11:24

10:53

10:37

10:35

09:30

09:08

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять