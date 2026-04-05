Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиоза

Садовод рассказал, как определить идеальное время для обработки абрикосов и персиков

Как защитить цветы и побеги от монилиоза

Нынешний весенний сезон в Украине принес аномально раннее потепление, заставив владельцев садов срочно позаботиться о защите косточковых культур.

Весенняя теплота в этом году в Украине заставила садоводов действовать быстро. По словам опытного агронома и автора YouTube-канала "Дача агронома", идеальное время для первой профильной обработки абрикосов и персиков против монилиоза определяется состоянием цветочных почек, а не календарем.

Когда проводить обработку

Для абрикоса сигналом к опрыскиванию является момент, когда через чешуйки почки проглядывают белые лепестки, но сам цветок еще не раскрылся. У персика этот этап определяют по насыщенному розовому цвету бутонов.

Эксперт подчеркнул, что пропуск этого короткого промежутка может привести к массовому заражению, поскольку открытые цветы становятся уязвимыми для спор грибка.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой садоводов является ранневесеннее опрыскивание бордоской смесью по спящим почкам. Специалист объяснил: медьсодержащие препараты действуют как общий антисептик, тогда как системная профилактика монилиоза требует воздействия именно во время пробуждения почки.

Особенно рискуют цветы на скелетных ветвях, ведь проникновение грибка туда может вызвать камедетечение — выделение смолы, что истощает дерево и может привести к его гибели.

В этом году выбор фунгицидов стал шире благодаря аномально теплым ночам. Раньше в условиях низких температур альтернативы Хорусу почти не было, сейчас можно применять более широкий спектр препаратов. Главное — тщательно покрыть каждую почку до момента массового цветения, чтобы пчелы и ветер не способствовали распространению грибка.

Кучевость листьев персика — как защитить дерево / Инфографика: Главред

Региональный подход

Эксперт призвал садоводов учитывать региональные климатические особенности. Пока на юге и в центральной Украине деревья достигли пика уязвимости, на севере этот процесс может происходить медленнее. Регулярный мониторинг состояния сада и своевременная реакция на изменение фазы почки остаются ключом к здоровому урожаю и качественным плодам.

Подробнее о защите персика и абрикоса от монилиоза смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

