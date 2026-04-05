Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожая

Руслан Иваненко
5 апреля 2026, 16:33
Автор рассказал как избежать горечи в огурцах и получать сладкий и хрустящий урожай.
Какие ошибки в уходе могут превратить огурцы в горки

Вы узнаете:

  • Почему огурцы становятся горькими
  • Как правильно ухаживать за растениями
  • Что делать, чтобы получить сладкий урожай

Горечь в огурцах не возникает без причины – это четкий сигнал о стрессе, который переживает растение.

Главред решил разобраться, почему даже ухоженные грядки могут давать безвкусный урожай, и как предотвратить эту проблему.

видео дня

По словам автора популярного YouTube-канала "Хазяйский огород", ключ к пониманию горечи – это природное вещество кукурбитацин. Она делается огурцом как защитная реакция на неблагоприятные условия.

Больше ее накапливается в кожуре и около плодоножки, из-за чего плоды становятся непригодными для потребления в свежем виде и консервации. Таким образом, растение фактически "сигнализирует" о нарушении нормального развития.

Основные причины горечи

Наиболее распространенной причиной появления горечи эксперт называет неправильный полив. Огурцы нуждаются в стабильной влажности почвы, а резкие перепады – от пересыхания до избытка воды – вызывают сильный стресс для корневой системы.

Не менее критическим фактором является температура воды: полив холодной водой из скважины или колодца может спровоцировать мгновенную реакцию растения и активировать выработку горьких веществ.

Огурцы также чувствительны к погодным условиям. Резкие ночные похолодания, а также жара более 35 градусов оказывают негативное влияние на растение. Перегрев листьев или резкие температурные колебания нарушают обменные процессы, что оказывает непосредственное влияние на вкус плодов.

Как избежать горечи

Чтобы избежать горечи, специалистов советует придерживаться комплексного подхода к уходу. Прежде всего, следует использовать для полива только теплую воду температурой 22–25°C и проводить его утром или вечером. Эффективным решением является капельное орошение, обеспечивающее равномерное поступление влаги в корневую систему.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы

Важную роль играет мульчирование. Слой органических материалов – соломы, скошенной травы или опилок – помогает сохранять влагу, защищает почву от перегрева днем ​​и потери тепла ночью. Это позволяет избежать резких колебаний условий, провоцирующих стресс у растения.

Подкормка

Еще одним фактором является подкормка. Дефицит калия часто становится причиной появления горечи, поэтому во время плодоношения рекомендуется подкармливать огурцы древесной золой или настоем крапивы. Дополнительно автор рекомендует позаботиться о защите от солнца – например, высаживать огурцы рядом с кукурузой, создающей естественную тень.

Регулярный сбор урожая также не имеет значения. Перезревшие огурцы накапливают больше кукурбитацина, поэтому их следует собирать каждый день или через день. Плоды лучше срезать ножницами или секатором, чтобы не повредить растение.

Современные гибриды с отметкой F1 часто имеют пониженный уровень горечи на генетическом уровне, однако даже они не застрахованы от изменений вкуса при экстремальных условиях выращивания.

Детальнее о причинах, почему огурцы становятся горькими, смотрите в видео.

Об источнике: канал "Хозяйский огород"

Канал "Хозяйский огород": Это украинский YouTube-канал, где автор Михаил делится собственным практическим опытом выращивания овощей и ухода за садом. Главная особенность канала – советы, основанные на проверенных народных методах, экономных решениях и искренней любви к земле. Контент представляется простым, "живым" языком, что делает его понятным как опытным дачникам, так и новичкам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород огурец интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:57Фронт
19:27Война
19:27Мир
Популярное

Ещё
Последние новости

04:00

03:25

03:15

02:58

02:14

01:22

05 апреля, воскресенье
23:57

23:26

23:05

23:05

22:08

21:28

20:24

19:35

19:27

19:27

19:10

18:59

18:37

18:27

18:10

17:27

17:24

17:23

17:22

17:10

16:47

16:45

16:33

16:29

16:17

15:21

15:06

15:01

14:45

14:22

13:57

13:47

13:11

12:49

12:45

11:57

11:56

11:32

11:24

10:53

10:37

10:35

09:30

09:08

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять