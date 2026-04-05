Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольнике

Анна Подгорная
5 апреля 2026, 14:22
Джерри удалось украинизировать популярных артистов. И получилось очень гармонично.
Jerry Heil, Nemo
Jerry Heil песни - Джерри Хейл спела с Nemo на украинском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Кратко:

  • Jerry Heil отыграла сольный концерт во Дворце спорта
  • Звезда подготовила особенное выступление со звездой Евровидения

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) четвертого апреля достигла важной карьерной высоты - состоялся ее первый сольный концерт во Дворце спорта. Поддержать артистку пришли ее коллеги - Yarmak, Владимир Дантес, Дмитрий Монатик и др.

Абсолютной неожиданностью для поклонников стало появление на сцене Nemo - швейцарских исполнителей, которые являются победителями Евровидения-2024. После конкурса, в котором также участвовала Джерри (в дуэте с Alyona Alyona - прим. редактора), артисты стали близкими друзьями.

видео дня

В канун концерта Хейл Немо прибыли в Киев и четвертого апреля вышли на сцену вместе с подругой. Они исполнили дуэтом хит "Додай гучності", а также песню Назария Яремчука "Запроси мене у сни свої" на украинском языке.

Jerry Heil, Nemo
Jerry Heil песни - Джерри Хейл спела с Nemo на украинском языке / Скриншот t.me/stars_ua_gl

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Читайте также:

О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Jerry Heil
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Популярное

Ещё
Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Последние новости

04:00

03:25

03:15

02:58

02:14

01:22

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

23:05

23:05

22:08

21:28

20:24

19:35

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

18:59

18:37

18:27

18:10

17:27

17:24

17:23

17:22

17:10

16:47

16:45

16:33

16:29

16:17

15:21

15:06

15:01

14:45

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

13:47

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

12:49

12:45

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

11:32

11:24

10:53

10:37

10:35

09:30

09:08

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять