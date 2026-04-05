Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольнике

Джерри удалось украинизировать популярных артистов. И получилось очень гармонично.

Jerry Heil песни - Джерри Хейл спела с Nemo на украинском языке

Jerry Heil отыграла сольный концерт во Дворце спорта

Звезда подготовила особенное выступление со звездой Евровидения

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) четвертого апреля достигла важной карьерной высоты - состоялся ее первый сольный концерт во Дворце спорта. Поддержать артистку пришли ее коллеги - Yarmak, Владимир Дантес, Дмитрий Монатик и др.

Абсолютной неожиданностью для поклонников стало появление на сцене Nemo - швейцарских исполнителей, которые являются победителями Евровидения-2024. После конкурса, в котором также участвовала Джерри (в дуэте с Alyona Alyona - прим. редактора), артисты стали близкими друзьями.

В канун концерта Хейл Немо прибыли в Киев и четвертого апреля вышли на сцену вместе с подругой. Они исполнили дуэтом хит "Додай гучності", а также песню Назария Яремчука "Запроси мене у сни свої" на украинском языке.

О персоне: Jerry Heil Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

