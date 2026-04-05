Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольнике

Кратко:
- Jerry Heil отыграла сольный концерт во Дворце спорта
- Звезда подготовила особенное выступление со звездой Евровидения
Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) четвертого апреля достигла важной карьерной высоты - состоялся ее первый сольный концерт во Дворце спорта. Поддержать артистку пришли ее коллеги - Yarmak, Владимир Дантес, Дмитрий Монатик и др.
Абсолютной неожиданностью для поклонников стало появление на сцене Nemo - швейцарских исполнителей, которые являются победителями Евровидения-2024. После конкурса, в котором также участвовала Джерри (в дуэте с Alyona Alyona - прим. редактора), артисты стали близкими друзьями.
В канун концерта Хейл Немо прибыли в Киев и четвертого апреля вышли на сцену вместе с подругой. Они исполнили дуэтом хит "Додай гучності", а также песню Назария Яремчука "Запроси мене у сни свої" на украинском языке.
О персоне: Jerry Heil
Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.
