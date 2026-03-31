"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

Дантес рассказал, что его связывает с Jerry Heil.

https://glavred.info/starnews/ona-menya-chuvstvuet-dantes-rasskazal-pro-otnosheniya-s-izvestnoy-pevicey-10753016.html Ссылка скопирована

Дантес и Jerry Heil - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дантес, Jerry Heil

Известный украинский певец Владимир Дантес после предполагаемого разрыва с Дашей Кацуриной подогрел интерес к своей личной жизни. В интервью Радио Промінь он рассказал о своих особых отношениях с артисткой Jerry Heil.

Дантес поделился, что на создание песен его вдохновляет одиночество. После начала полномасштабного вторжения его подход к творчеству изменился.

видео дня

"С полномасштабным вторжением все сильно изменилось. Наверное, одиночество и понимание неизбежности. Ты никому не нужен. Ты сидишь сам, и весь мир против тебя. Такое чувство, думаю, у многих было. Я это не останавливал, поэтому мой путь как композитора и автора начался в 2022 году", — признался певец.

Также исполнитель прокомментировал свои отношения с известной певицей Jerry Heil. Дантес отметил, что у него всегда получается прочувствовать песни, написанные артисткой. Однако никакой романтической связи между ними не возникло.

"Создать музыку тяжело. У меня всегда выходит с Яной. У нас с ней какой-нибудь классный симбиоз. Она меня чувствует супер", — поделился Владимир Дантес.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Владимир Дантес Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред