"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

Кристина Трохимчук
31 марта 2026, 05:56
Дантес рассказал, что его связывает с Jerry Heil.
Дантес и Jerry Heil - отношения
Дантес и Jerry Heil - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дантес, Jerry Heil

  • Дантес рассказал о своем любимом творческом тандеме
  • Почему у него сформировались особенные отношения с Jerry Heil

Известный украинский певец Владимир Дантес после предполагаемого разрыва с Дашей Кацуриной подогрел интерес к своей личной жизни. В интервью Радио Промінь он рассказал о своих особых отношениях с артисткой Jerry Heil.

Дантес поделился, что на создание песен его вдохновляет одиночество. После начала полномасштабного вторжения его подход к творчеству изменился.

Владимир Дантес
Владимир Дантес - личная жизнь / фото: instagram.com, Владимир Дантес

"С полномасштабным вторжением все сильно изменилось. Наверное, одиночество и понимание неизбежности. Ты никому не нужен. Ты сидишь сам, и весь мир против тебя. Такое чувство, думаю, у многих было. Я это не останавливал, поэтому мой путь как композитора и автора начался в 2022 году", — признался певец.

Также исполнитель прокомментировал свои отношения с известной певицей Jerry Heil. Дантес отметил, что у него всегда получается прочувствовать песни, написанные артисткой. Однако никакой романтической связи между ними не возникло.

Jerry Heil
Jerry Heil и Дантес - песни / фото: instagram.com, Jerry Heil

"Создать музыку тяжело. У меня всегда выходит с Яной. У нас с ней какой-нибудь классный симбиоз. Она меня чувствует супер", — поделился Владимир Дантес.

Jerry Heil
Jerry Heil / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что народная артистка Украины Ольга Сумская решилась на откровенное признание о своем прошлом браке с Евгением Паперным. В недавнем интервью звезда раскрыла болезненные подробности их семейной жизни, упомянув случаи домашнего насилия.

Также на 89-м году жизни скончался известный украинский режиссер Виллен Новак. Фильмы Виллена Новака были высоко оценены на международной арене, а большую часть своей долгой творческой карьеры он посвятил городу Одесса.

О персоне: Владимир Дантес

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дантес новости шоу бизнеса Jerry Heil
Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцев

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

Как сказать по-украински "с бухты-барахты" - выражения, о которых мало кто знают

Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой

Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

81-летний отец Меган Маркл завел роман с 46-летней медсестрой - детали

Смерть принца Филиппа: биограф назвал болезнь, от которой умер муж Елизаветы II

Как получить раннюю клубнику в неделю быстрее: забытый метод без капли химии

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Бабушкино чудо: как сейчас выглядит 14-летняя внучка Пугачевой

Як очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

Победа Украины из-за войны США с Ираном: раскрыт неожиданный сценарий

Днепр окажется в эпицентре облачного фронта: как изменится погода в городе

В МИД жестко ответили на скандальные обвинения Ирана в адрес Украины

Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где зафиксировали ракеты

Любовь с первого взгляда и перемены: что ждет Водолеев в апреле - гороскоп на месяц

РФ атаковала Днепропетровщину почти 70 раз: есть погибший и много раненых

Зарплаты в Украине выросли: где получают до 78 тысяч, ситуация по регионам

Помидоры без рассады — как вырастить урожай прямо из почвы

Заметная экономия на топливе: достаточно нажать одну кнопку в авто

Тюли станут белоснежными к Пасхе: в каком простом растворе их следует замочить

Умер звезда "Масок" Владимир Комаров: "Ушел за радугу"

Украина может провалить подготовку к следующей зиме — названа причина

Достаточно одной детали: модные аксессуары весны-лета 2026 года

Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

Казна на нуле: названы сроки надвигающегося финансового обвала в РФ

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

Кого ждет увольнение, неожиданные деньги и сюрпризы: гороскоп на апрель 2026

"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

Чудо-спрей для дома: раскрыт простой секрет идеальной чистоты надолго

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Как за минуту отличить натуральную сметану от подделки: на что смотреть

Виктор Андрусив: Почему Украина не может отдать Донбасс даже ради мира

Не только маринад: что влияет на вкус и сочность шашлыка

Погода резко изменится: когда и где пройдут дожди с грозами, назван регион

Останется или уйдет: Ребров определился со своим будущим в сборной, что известно

Лук точно не пойдет в стрелки: каким домашним раствором его следует обработать

Жених Леси Никитюк показал первую взрослую вечеринку сына

"Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальше

"Я бы перед вами не стояла": Сумская сделала признание о рукоприкладстве мужа

Секрет мастеров кухни: одна хитрость делает яичницу по-настоящему идеальной

Кого ждут неожиданные новости и большие деньги: гороскоп на апрель 2026

В Украине резко усилятся отключения света - в каких регионах и по какой причине

Как прорастить картофель для посадки: что работает лучше – свет или темнота

