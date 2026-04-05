Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

В день памяти Евтихия верующие обращаются к святому в молитве, прося об укреплении телесного и душевного здоровья

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 6 апреля

Что можно и нельзя делать 6 апреля

Приметы 6 апреля

В понедельник, 6 апреля, в православном календаре день памяти святого Евтихия, архиепископа Царьградского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Евтихий родился около 512 года во Фригии, в Малой Азии, в благочестивой семье. С ранних лет он проявлял интерес к духовной жизни, поэтому выбрал путь монашества. В обители Евтихий быстро заслужил уважение благодаря строгому образу жизни, мудрости и глубокому знанию Священного Писания.

В 552 году его избрали архиепископом Константинополя. На этом посту он активно отстаивал православное вероучение, особенно в период серьёзных богословских разногласий. Он также сыграл важную роль в проведении Пятого Вселенского собора, созванного по инициативе императора Юстиниана I для укрепления единства церкви.

Несмотря на преданность вере, святитель столкнулся с гонениями. Из-за разногласий с императором по вопросам богословия он был лишён кафедры и отправлен в ссылку, где провёл около 12 лет, продолжая духовное служение.

После смерти Юстиниана I положение изменилось: в 577 году Евтихий был возвращён на патриарший престол. Это стало символом восстановления справедливости и торжества его убеждений.

Свои последние годы святитель провёл в служении церкви и скончался в 582 году.

Он оставив после себя пример стойкости, веры и верности духовным принципам.

Яркое солнце в этот день - до теплой, сухой и ранней весны.

Пение зяблика - до возможного похолодания.

Дождь 6 апреля - год обещает быть урожайным, с хорошим плодоношением.

Что нельзя делать 6 апреля

По народным представлениям, в этот день следует воздержаться от любого повреждения деревьев: нельзя ломать ветки или подрезать яблони, а также рубить березу - считается, что такие действия притягивают невзгоды и могут обернуться бедой.

Что можно делать 6 апреля

6 апреля благоприятно для духовного сосредоточения. В день памяти Евтихия верующие обращаются к святому в искренней молитве, прося об укреплении телесного и душевного здоровья, а также о благосостоянии и защите для своих родных.

