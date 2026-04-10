Цена достигает 1000 долларов: в Украине растёт самый дорогой гриб Европы

В лесу мимо этих грибов можно проходить десятки раз.

Самый дорогой гриб Украины

Украинские леса богаты на различные грибы. В частности, некоторые из них уже начинают появляться с приходом весны. Кроме того, они считаются деликатесом и стоят очень дорого.

Главред решил разобраться, какой дорогой гриб растет в Украине.

Какой гриб является самым дорогим в Европе

Автор канала "Характерник" в своем видео на YouTube рассказал, что в Украине растет один из самых дорогих грибов Европы, и это — сморчок.

"Вы могли проходить мимо них десятки раз", — подчеркнул мужчина.

Где растут грибы сморчки

Отмечается, что сморчки – это первые грибы сезона. Они появляются уже в марте-апреле, когда в лесу еще нет травы.

Искать их нужно во влажных низинах, оврагах и лесных полянах. Особенно там, где растут старые деревья.

Почему грибы сморчки дорогие

Автор видео отметил, что сушеные сморчки на мировом рынке стоят от 500 до 1000 долларов за килограмм. Все потому, что гриб почти полностью состоит из воды.

"После сушки от него остается совсем немного, но весь вкус и аромат концентрируется в этом остатке", — подчеркнул он.

Так, чтобы получить один килограмм сушеных сморчков, нужно собрать примерно 7-8 килограммов свежих. Именно поэтому сушеные грибы стоят в разы дороже.

Как выглядят грибы сморчки

Узнать грибы сморчки легко, название говорит само за себя. Весь гриб как будто сморщен, поверхность покрыта неровными бугорками и углублениями. Внутри гриб полностью пустой, а запах приятный, грибной.

Гриб сморчок / фото: uk.wikipedia.org

Можно ли есть грибы сморчки

Мужчина подчеркнул, что сморчки условно съедобны. В свежем виде они содержат токсичное вещество, которое полностью разрушается при правильной обработке.

Читайте также:

Об источнике: канал "Характерник" на YouTube Характерник — это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

