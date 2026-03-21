Одна область Украины почти полностью обесточена: задерживается множество поездов

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Удар РФ по энергетике



Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговской области

Из-за этого Чернигов полностью обесточен

Также поврежден важный энергообъект в Нежинском районе

В субботу, 21 марта, из-за удара страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Чернигов полностью обесточен. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского горсовета.

"Все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания", — говорится в сообщении.

Известно, что в связи с отсутствием напряжения все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают.

"На маршруте № 11 перевозки осуществляют автобусы по направлению ул. Независимости — Диагностический центр. Движение троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации", — добавили в пресс-службе.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки также поврежден важный энергообъект в Нежинском районе.

"Без электричества остались 430 тыс. абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам", — говорится в сообщении.

Задержка поездов

В то же время в "Укрзализныце" отметили, что из-за отсутствия электроэнергии также возникли проблемы в железнодорожном сообщении. В частности, из-за обесточивания контактной сети задерживаются поезда:

№6301 Нежин – Чернигов;

№6449 Конотоп – Нежин;

№6302 Чернигов – Нежин;

№6452 Нежин – Конотоп;

№886 Славутич – Киев-Волынский;

№6101 Путивль – Конотоп;

№6541 Кролевец – Конотоп;

№6907 Нежин – Киев курсирует от станции Сечевых Стрельцов с задержкой 57 минут;

№6903 Нежин – Киев-Волынский следует с задержкой 25 минут;

№6905 Нежин – Киев-Пассажирский задержался на 30 минут по соображениям безопасности. Уже в пути.

Удары РФ по Украине — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

Также в ночь на 20 марта российская оккупационная армия атаковала Запорожский район. Оккупанты нанесли два удара, в результате которых были разрушены частные дома. Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения.

В ночь на 19 марта армия РФ атаковала жилые кварталы Одессы. Частично разрушены квартиры на 18-м и 19-м этажах 25-этажного жилого дома, возник пожар.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

