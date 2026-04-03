Меган Маркл показала сына Арчи за необычным занятием

Кратко:
- Чем теперь занимается Арчи
- Что написала сама Меган Маркл
Сын принца Гарри и актрисы Меган Маркл принц Арчи быстро учится кататься на лыжах.
Как пишет Page Six, Меган Маркл поделилась в Instagram видео, на котором ее сын катается на лыжах со своим отцом.
"Мои мальчики. Быстро учатся, Арчи!" — восторженно написала 44-летняя герцогиня Сассекская о 6-летнем мальчике. "Так горжусь", - добавила она.
Звезда сериала "Suits", похоже, сама снимала отца и сына, когда они вместе спускались с горы.
Сын Меган и Гарри удивил новым умением:
У нее и Гарри, 41 года, также есть 4-летняя дочь Лилибет, которая не попала в кадр.
Семья из четырех человек живет в Монтесито, Калифорния.
Хотя малыши воспитывались в основном вдали от внимания общественности, Маркл стала чаще показывать их с тех пор, как перезапустила свой аккаунт в Instagram в январе 2025 года. Совсем недавно актриса опубликовала солнечный снимок на пляже со своей дочерью в честь Международного женского дня в прошлом месяце.
В предыдущем месяце она поделилась милым снимком Гарри, держащего Лилибет на руках, в честь Дня святого Валентина.
Маркл и Гарри твердо убеждены — и открыто заявляют — в том, что детям следует держаться подальше от социальных сетей.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред