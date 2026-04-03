Меган Маркл показала сына Арчи за необычным занятием

Меган Маркл также подписала, что очень гордится достижениями маленького принца Арчи.

https://glavred.info/starnews/megan-markl-pokazala-syna-archi-za-neobychnym-zanyatiem-10754156.html Ссылка скопирована

Меган Маркл и принц Гарри с детьми

Кратко:

Чем теперь занимается Арчи

Что написала сама Меган Маркл

Сын принца Гарри и актрисы Меган Маркл принц Арчи быстро учится кататься на лыжах.

Как пишет Page Six, Меган Маркл поделилась в Instagram видео, на котором ее сын катается на лыжах со своим отцом.

видео дня

"Мои мальчики. Быстро учатся, Арчи!" — восторженно написала 44-летняя герцогиня Сассекская о 6-летнем мальчике. "Так горжусь", - добавила она.

Звезда сериала "Suits", похоже, сама снимала отца и сына, когда они вместе спускались с горы.

Сын Меган и Гарри удивил новым умением:

Арчи встал на горные лыжи / Скриншот Instagram/meghan

У нее и Гарри, 41 года, также есть 4-летняя дочь Лилибет, которая не попала в кадр.

Семья из четырех человек живет в Монтесито, Калифорния.

Хотя малыши воспитывались в основном вдали от внимания общественности, Маркл стала чаще показывать их с тех пор, как перезапустила свой аккаунт в Instagram в январе 2025 года. Совсем недавно актриса опубликовала солнечный снимок на пляже со своей дочерью в честь Международного женского дня в прошлом месяце.

Меган Маркл ранее показала дочь Лилибет / Фото Instagram/meghan

В предыдущем месяце она поделилась милым снимком Гарри, держащего Лилибет на руках, в честь Дня святого Валентина.

Маркл и Гарри твердо убеждены — и открыто заявляют — в том, что детям следует держаться подальше от социальных сетей.

Меган Маркл / Инфографика Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред