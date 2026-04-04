Украинцам за границей понадобится ключевой документ: как его получить

Сергей Кущ
4 апреля 2026, 00:51
Для получения существует два способа - простой и сложный.
Украинцам за границей понадобится ключевой документ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Украинцы, которые находятся за границей, все чаще сталкиваются с необходимостью решать юридические вопросы в Украине — от оформления имущества до подписания документов. В таких случаях без одного важного документа не обойтись — доверенности.

Доверенность — это официальный документ, который позволяет другому человеку действовать от вашего имени.

С его помощью можно:

  • представлять интересы в государственных органах
  • подписывать документы
  • оформлять сделки
  • решать вопросы с недвижимостью, транспортом или бизнесом

Важно: в большинстве случаев такие действия требуют нотариального удостоверения.

Как получить доверенность за границей

Украинцы могут оформить доверенность двумя способами, сообщили в Министерстве юстиции.

Через консульство Украины

Это самый простой и удобный вариант. Такая доверенность:

  1. сразу действует в Украине
  2. не требует перевода
  3. не нуждается в апостиле или легализации

После оформления документ можно использовать сразу. Кроме того, консул самостоятельно вносит данные в государственные реестры.

У иностранного нотариуса

Этот способ более сложный и требует дополнительных действий.

Особенности:

  • документ составляется по законам другой страны
  • оформляется на иностранном языке
  • требует перевода

В большинстве случаев также понадобится апостиль или легализация.

Однако есть исключения: документы из Польши и Чехии признаются в Украине без дополнительного удостоверения, а в странах ЕС, США и Канаде обычно достаточно апостиля.

Какие документы нужны

Перед оформлением доверенности важно подготовить:

  1. паспорт (внутренний или заграничный)
  2. идентификационный код
  3. копию паспорта доверенного лица
  4. дополнительные документы (например, на недвижимость)

Также необходимо заранее составить текст доверенности, где указываются:

  • дата и место оформления
  • данные сторон
  • перечень полномочий
  • срок действия

Важно помнить: если доверенность касается дарения, обязательно нужно указать конкретного получателя — иначе документ будет недействительным.

Дополнительные расходы

При оформлении придется оплатить:

  • консульский сбор (в консульстве)
  • услуги нотариуса (за границей)
  • перевод и заверение (при необходимости)

Если документ оформлен не в консульстве, его нужно дополнительно апостилировать или легализовать и перевести на украинский язык. Кроме того, важно нотариально заверить перевод.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Министерство юстиции Украины

Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

