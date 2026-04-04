Украинцам за границей понадобится ключевой документ: как его получить

Украинцы, которые находятся за границей, все чаще сталкиваются с необходимостью решать юридические вопросы в Украине — от оформления имущества до подписания документов. В таких случаях без одного важного документа не обойтись — доверенности.
Доверенность — это официальный документ, который позволяет другому человеку действовать от вашего имени.
С его помощью можно:
- представлять интересы в государственных органах
- подписывать документы
- оформлять сделки
- решать вопросы с недвижимостью, транспортом или бизнесом
Важно: в большинстве случаев такие действия требуют нотариального удостоверения.
Как получить доверенность за границей
Украинцы могут оформить доверенность двумя способами, сообщили в Министерстве юстиции.
Через консульство Украины
Это самый простой и удобный вариант. Такая доверенность:
- сразу действует в Украине
- не требует перевода
- не нуждается в апостиле или легализации
После оформления документ можно использовать сразу. Кроме того, консул самостоятельно вносит данные в государственные реестры.
У иностранного нотариуса
Этот способ более сложный и требует дополнительных действий.
Особенности:
- документ составляется по законам другой страны
- оформляется на иностранном языке
- требует перевода
В большинстве случаев также понадобится апостиль или легализация.
Однако есть исключения: документы из Польши и Чехии признаются в Украине без дополнительного удостоверения, а в странах ЕС, США и Канаде обычно достаточно апостиля.
Какие документы нужны
Перед оформлением доверенности важно подготовить:
- паспорт (внутренний или заграничный)
- идентификационный код
- копию паспорта доверенного лица
- дополнительные документы (например, на недвижимость)
Также необходимо заранее составить текст доверенности, где указываются:
- дата и место оформления
- данные сторон
- перечень полномочий
- срок действия
Важно помнить: если доверенность касается дарения, обязательно нужно указать конкретного получателя — иначе документ будет недействительным.
Дополнительные расходы
При оформлении придется оплатить:
- консульский сбор (в консульстве)
- услуги нотариуса (за границей)
- перевод и заверение (при необходимости)
Если документ оформлен не в консульстве, его нужно дополнительно апостилировать или легализовать и перевести на украинский язык. Кроме того, важно нотариально заверить перевод.
Об источнике: Министерство юстиции Украины
Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.
