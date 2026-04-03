"Считал себя кем-то вроде бога": звезда "Школы" раскрыла безумие российского рэпера

Кристина Трохимчук
3 апреля 2026, 18:38
Лиза Василенко рассказала о жизни с российским рэпером Моргенштерном.
Лиза Василенко - отношения с Моргенштерном
Лиза Василенко - отношения с Моргенштерном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Моргенштерн, скрин из видео

  • Лиза Василенко дала откровенное интервью
  • Что она рассказала о жизни с Моргенштерном

Звезда сериала "Школа" Лиза Василенко дала эмоциональное интервью Василию Тимошенко, где откровенно рассказала о жизни со сбежавшим российским рэпером Моргенштерном. Девушка рассказала, что ее бывший избранник страдал от множества зависимостей и вел себя неадекватно.

По словам Василенко, поведение Моргенштерна было непредсказуемым. Актриса утверждает, что рэпер менял личность так же быстро, как Билли Миллиган (человек, страдающий множественным расстройством личности — прим. ред.). Кроме скачков настроения артист еще и страдал от мании преследования и видел для себя особую миссию.

Лиза Василенко, Моргенштерн
Лиза Василенко и Моргенштерн / фото: instagram.com, Моргенштерн

"Он говорил, что пойдет войной на Путина. Считал себя кем-то вроде бога, мессии. Говорил, что станет президентом и Украины, и России и будет первым человеком, который помирит эти две страны", — высказалась Лиза.

Психическая нестабильность Моргенштерна выливалась в эпизоды абьюза. Девушка утверждает, что часто становилась жертвой подозрений российского артиста, который ограничивал ее в финансах, лишал свободы передвижения и возможности связи с внешним миром.

Лиза Василенко - интервью
Лиза Василенко - интервью про Моргенштерна / скрин из видео

"Он забирал у меня телефоны, выключал все, закрывал нас вдвоем на балконе без гаджетов и говорил, что нас подслушивают. Думал даже, что я — тайный агент, который собирает о нем информацию… Он выгнал меня из дома в чужой стране. Кричал, что если я кому-то расскажу, испортит мне жизнь так, что мало не покажется", — поделилась Василенко.

Актриса сообщила, что вместе с бывшим возлюбленным обращалась к психиатру. Рэперу могли диагностировать "шизотипическое и биполярное расстройство".

Ранее Главред сообщал, что бывший герой шоу "Холостяк" Александр Терен откровенно рассказал о переменах в личной жизни. Отношения Александра с пиарщицей и писательницей Екатериной Смачило продлились всего три месяца, но пара неожиданно рассталась.

Также Джамала поделилась с Машей Ефросининой опасной историей, которая произошла с ней в одной из стран, поддерживающих связи с РФ. Певица открыто назвала случившееся политическим преследованием за ее позицию по поводу войны в Украине.

Про персону: Моргенштерн

Моргенштерн — русский рэпер, хипхоп-, поп- и рок-певец, музыкант, шоумен башкирско-еврейского происхождения, сообщает Википедия. Первую популярность получил в 2017 году благодаря музыкальным пародиям, публиковавшимся на YouTube. В 2018 году он перешел на создание авторской музыки. Фигурант базы данных Миротворец. Внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. 24 февраля 2022 высказался против российского вторжения в Украину. 6 мая 2022 года Министерство юстиции РФ объявило Алишера Моргенштерна "иностранным агентом".

