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"Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

Юрий Берендий
23 июня 2026, 22:13
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Российские войска изменили тактику штурмов и пытаются прорываться небольшими группами, однако ВСУ успешно уничтожают противника и срывают его планы.
В ВСУ оценили угрозу окружения крупного города — какова ситуация в Константиновке / Коллаж: Главред, фото: Deepstatemap, Минобороны РФ

О чем сказал Юрий Мадяр:

  • ВСУ контролируют Константиновку и зачищают город от групп РФ
  • Угрозы потери контроля или окружения населенного пункта нет
  • Оккупанты несут большие потери и вынуждены перегруппировываться

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Константиновке и уничтожают российские подразделения, которым удалось проникнуть в городскую застройку. Бои продолжаются не только на подступах, но и в нескольких районах города, однако угрозы потери контроля над населенным пунктом пока нет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира 19-го армейского корпуса Юрий Мадяр в эфире "Суспільне Студія".

По словам офицера, украинские подразделения проводят локальные операции внутри города, постепенно ликвидируя небольшие группы российских военных, которым удалось проникнуть в застроенную часть города.

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"Россияне бегают, деморализованы, но есть еще те, кто пытается отстреливаться. На юге Константиновки — уже минимум военнослужащих противника, мы их там зачистили. Сейчас начинаем проводить некоторые операции с целью уничтожения военнослужащих противника в самой Константиновке — в центральной и западной частях. Их немного, мы знаем, где они находятся", — отметил Юрий Мадяр.

В последнее время российская армия изменила характер своих действий на этом направлении. Если раньше оккупанты осуществляли массированные атаки, то теперь всё чаще используют мелкие пехотные группы, а иногда отправляют в штурм даже по одному военному.

"Противник сократил свои наступательные действия, мы с ним пока нормально справляемся. Я думаю, они где-то перегруппировываются и задумывают что-то другое, потому что у них не получается то, что они запланировали", — подчеркнул военный.

По оценке офицера, главной целью российского командования был не прямой захват города, а попытка создать угрозу для логистики украинских сил. Он пояснил, что оккупанты стремились обойти Константиновку с разных направлений, занять доминирующие высоты и перерезать пути снабжения в Дружковку, Краматорск и Славянск, однако реализовать этот план им не удалось.

В то же время попытки российских войск приблизиться к городу сопровождаются значительными потерями. После того как украинские защитники перекрыли лесополосы, оккупанты начали двигаться по открытой местности, что делает их легкой мишенью для Сил обороны.

"Раньше они пытались проходить через посадки, но все они были перекрыты нашими военнослужащими. Сейчас они вообще пытаются перебегать через поля, но у них это не получается. Мы их видим и успешно уничтожаем. Потери у них очень высокие. Недавно у нас была статистика: за день 53 военнослужащих противника были уничтожены, а с нашей стороны — три потери", — сообщил он.

По его словам, значительную роль в сдерживании наступления играют украинские операторы беспилотников, которые выявляют и поражают артиллерийские позиции, точки запуска дронов и пехотные группы еще на подступах к городу. Из-за этого российским штурмовикам приходится преодолевать от 20 до 30 километров, прежде чем у них появляется шанс приблизиться к Константиновке.

Отдельно военный опроверг заявления российской стороны о якобы возможном окружении города, назвав такой сценарий нереалистичным в нынешней ситуации.

"Об окружении они говорят уже очень давно, но это невозможно, потому что наших военных там гораздо больше. Мы даем достойный отпор. Наша пехота и беспилотные средства действуют очень эффективно. Противник пытается проникнуть, но расстояние, необходимое для их проникновения, очень велико, поэтому мы их очень неплохо уничтожаем", — сказал Юрий Мадяр.

Константиновка Инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Чем важна для врага оккупация Константиновки — комментарий эксперта

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что одним из главных приоритетов для российских оккупационных войск остается Константиновка. По его оценке, установление контроля над городом, по мнению российского командования, позволило бы усилить давление на украинские силы в районе Покровска и Мирнограда, а также создать дополнительные трудности для обороны Часового Яра.

"Константиновку они хотели бы захватить для того, чтобы закрепить Покровско-Мирноградский выступ к северу от Покровска и Мирнограда", — указал он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, ранее бригадный генерал Александр Бакулин сделал важное заявление относительно обстановки в Константиновке. Он подчеркнул, что проникновение российских подразделений в городскую застройку создает сложные тактические вызовы и требует усиленного реагирования со стороны подразделений обороны. Ситуация, по его словам, находится под контролем.

Отметим, что военный обозреватель Иван Тимочко в ходе комментария подчеркнул изменение характера боевых действий этим летом. По его словам, роль беспилотных технологий будет расти, и это повлияет на возможности поражения логистических цепей противника.

Как ранее сообщал Главред, аналитики проекта DeepState выразили обеспокоенность оперативной обстановкой вокруг города. Эксперты указали на риск частичной изоляции Константиновки и призвали к оперативному вмешательству профильных структур для предотвращения ухудшения ситуации.

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О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакичук — военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией — руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, как указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

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