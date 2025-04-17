Илон Маск предложил фантастическую сумму любовнице за личный секретик

Илон Маск готов платить миллионы, чтобы его личная информация не попала в сеть.

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Илон Маск - многодетный папаша / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Кому предложил денег Илон Маск

Что пытался скрыть бизнесмен

Член администрации Трампа, мультимиллиардер Илон Маск предложил Эшли Сент-Клер солидную сумму, чтобы сохранить рождение их ребенка в тайне.

Согласно отчету The Wall Street Journal, основатель Tesla, предложил 26-летней женщине единовременную выплату в размере 15 миллионов долларов, а также 100 000 долларов в месяц в качестве поддержки, чтобы она молчала об их маленьком сыне.

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Источник, близкий к Сент-Клер, подтвердил изданию PEOPLE, что Маск предложил Сент-Клер деньги в обмен на ее молчание о ребенке. Инсайдер также может подтвердить, что аналогичные соглашения были достигнуты с другими матерями детей Маска.

В другом месте отчета Wall Street Journal было раскрыто, что новорожденного сына Сент-Клер, который ранее упоминался как R.S.C., зовут Ромул. В статье также были раскрыты результаты теста на отцовство Маска в этом деле. Согласно отчету Labcorp, "вероятность отцовства" Маска составила 99,9999%.

Представитель Сент-Клер подтвердил PEOPLE, что тест на отцовство показал почти 100% вероятность отцовства, а также имя младенца.

В феврале 2025 года Сент-Клер опубликовала объявление для X, в котором сообщила, что в сентябре 2024 года у них с Маском родился ребенок.

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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