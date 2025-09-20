Укр
"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблема

Алёна Воронина
20 сентября 2025, 12:07
Экономика России еще не в коме, но уже лежит под капельницами, говорит экономист.
На Россию скоро свалится новая серьезная проблема/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Основные тезисы Новака:

  • РФ будет воевать дальше, поскольку у нее уже нет другого выхода
  • Экономика России стремительно падает, а возможностей привлечь деньги у РФ нет
  • РФ идет по тому же пути, по которому когда-то шел СССР

Экономика страны-агрессора России сейчас находится в таком состоянии, из которого уже не выходят - она стремительно падает.

Россия не сможет выйти из такого состояния, если будет продолжать войну против Украины. А она будет воевать дальше, ведь у российского диктатора Владимира Путина и его клики просто нет другого выхода. Они не смогут объяснить прекращение войны россиянам. Потому что целью был захват как минимум тех украинских областей, которые уже вписаны в конституцию РФ, то есть Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, а также Крыма. Военным путем достичь поставленной цели Россия не может. Об этом сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

"Если говорить о диагнозе, который можно поставить экономике Российской Федерации, то я бы сказал так: она еще не в коме, но уже лежит под капельницами. Эти "капельницы" - это вливания из федерального и местных бюджетов, которые идут на ВПК и армию, а также остатки Фонда национального "благосостояния", - сказал экономист.

В то же время он отметил, что "капельница", которая еще подпитывает лежачую российскую экономику, также исчерпывается, а возможностей привлечь деньги у России нет. На внутренние заимствования она не может рассчитывать, потому что бедным россиянам не за что купить государственные ценные бумаги, а богатые уже все поняли, в частности, что перспектив нет никаких, и поэтому они не вкладывают деньги в России, а выводят капитал за границу.

"Итак, на внутреннем рынке российские власти взять в долг не могут, на внешнем - тоже (я приводил пример Китая). России все отказывают, потому что понимают, что вернуть эти деньги она уже не сможет", - сказал Новак.

Поэтому, по его словам, у российских властей остается только два варианта: печатать деньги или забирать вклады россиян из российских банков.

"Оба варианта мы уже проходили - вспомните последние годы Советского Союза перед распадом: тогда многолетние вклады на книжках наших бабушек и родителей сгорели, обесценились за несколько месяцев. Именно это ждет россиян, которые держат свои деньги в российских банках. Печать денег мы также видели и знаем, что в СССР происходило с советским рублем. Россия сейчас повторяет путь Советского Союза и в экономическом, и в международном аспектах. Она уверенными шагами бежит на "грабли" Советского Союза. Впрочем, туда ей и дорога", - подытожил Новак.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил нынешнее состояние российской экономики и объяснил, почему Россия приближается к краху и повторяет судьбу СССР:

Состояние экономики России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины - стало известно, что задумали в Кремле. РФ из-за дефицита бюджета рассматривает повышение НДС до 22%, чтобы переложить финансовое бремя войны на население, говорится в отчете Института изучения войны.

Также ранее сообщалось, что Путин ведет РФ к пропасти - известно, кто может организовать дворцовый переворот. Новак подчеркнул, что традиционно смена власти в России происходит в результате переворотов.

Напомним, в России может подняться стихийный бунт - экономист спрогнозировал реакцию Кремля. На стихийные бунты решатся не все россияне, но ответ в любом случае будет жесткий.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

новости России война в Украине Андрей Новак экономика России
20:10

Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

19:54

Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

19:53

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химииВидео

