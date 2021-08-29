Огненный столб: по Калифорнии пронесся пламенный смерч, люди в ужасе

Необычный смерч образовался во время тушения пожаров в США, которые продолжаются в стране уже больше месяца.
Жители США напуганы страшным зрелищем. В Кливленде вечером 28 августа образовался огненный смерч, который мгновенно достиг запада и севера Риверсайда.
Как пишет Riverside County Fire Departmentview, пламя собралось в огромный столб в результате тушения масштабных лесных пожаров. Это бедствие в стране продолжается уже больше месяца.
В частности, данное явление было зафиксировано возле территории Национального заповедника Кливленда, где время от времени летают пожарные вертолеты и тушат огонь. Однако в одном из мест тушения воздушные потоки подняли огонь вверх.
Стоит отметить, что подобная ситуация возникает очень редко - когда несколько очагов огня объединяются в один большой. При этом, воздушный напор в огненном смерче достигает скорости урагана, а температура - 1000 градусов по Цельсию.
Напомним, ранее в эпицентре стихии оказался Гринвилл - городок в Северной Калифорнии. Население города эвакуировали, а от него самого практически ничего не осталось. Огонь испепелил исторический центр населенного пункта, зданиям которого свыше ста лет. Кроме этого, уничтожены АЗС, храм, отель, бары и другие общественные заведения.
Климатические катастрофы-2021 - о чем ранее писал Главред:
В мире фиксируется рекордная жара, которая провоцирует масштабные лесные пожары. В последнее время от большого огня пострадали Турция, Греция и российская Якутия.
Тем временем, в Бразилии и ЮАР наоборот фиксируется волна рекордно холодного воздуха для этих стран. В Бразилии даже выпал снег.
Ранее Европа страдала от мощных ливней, которые затопили улицы и целые города. Украина также попала в очаг непогоды: наиболее пострадали Киев и Одесса. Также подтопленными были Мариуполь и Хмельницкий, ранее Днепр, а теперь и Черновцы. А вот в Херсоне из-за сильного зноя садоводы начали досрочно собирать урожай.