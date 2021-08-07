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Жуткое зрелище: в США дотла выгорел целый город

7 августа 2021, 17:59
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Пожар в Калифорнии испепелил город Гринвилл.

Пламя охватило 1300 квадратных километров / Соцсети

В Калифорнии (США) бушуют крупные пожары. В эпицентре стихии оказался Гринвилл - городок в Северной Калифорнии. Население города эвакуировали, а от него самого практически ничего не осталось, пишет Glabal news.

Огонь испепелил исторический центр населенного пункта, зданиям которого свыше ста лет. Кроме этого, уничтожены АЗС, храм, отель, бары и другие общественные заведения.

"Огонь сжег весь наш центр. Наши исторические дома, наши жилища, малые предприятия и школы. Все потеряно",– рассказывают жители.

Между тем, что стало причиной пожара, который вспыхнул 14 июля, пока неясно. Предполагается, что бедствие могли вызвать искры из-за падения дерева на электрические провода. По состоянию на сегодняшний день, 7 августа, огонь охватил свыше 1 300 квадратных километров. Это - третий по масштабам пожар в истории Калифорнии.

Напомним, лесные пожары в Турции уже охватили курортные Бодрум и Мармарис. Отдыхающие страдают от едкого дыма и утверждают, что огонь приближается к гостиницам. Над городами неустанно летают вертолеты, которые сбрасывая воду с неба, пытаются потушить огонь.

Также ранее Главред писал, что российская Якутия пылает огнем. На территории зафиксировано свыше 200 очагов пожаров, которые захватили полтора миллиона гектаров лесов. Огонь уже видно из космоса.

масштабный пожар
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