Жуткое зрелище: в США дотла выгорел целый город

Пламя охватило 1300 квадратных километров / Соцсети

В Калифорнии (США) бушуют крупные пожары. В эпицентре стихии оказался Гринвилл - городок в Северной Калифорнии. Население города эвакуировали, а от него самого практически ничего не осталось, пишет Glabal news.

Огонь испепелил исторический центр населенного пункта, зданиям которого свыше ста лет. Кроме этого, уничтожены АЗС, храм, отель, бары и другие общественные заведения.

"Огонь сжег весь наш центр. Наши исторические дома, наши жилища, малые предприятия и школы. Все потеряно",– рассказывают жители.

Между тем, что стало причиной пожара, который вспыхнул 14 июля, пока неясно. Предполагается, что бедствие могли вызвать искры из-за падения дерева на электрические провода. По состоянию на сегодняшний день, 7 августа, огонь охватил свыше 1 300 квадратных километров. Это - третий по масштабам пожар в истории Калифорнии.

Напомним, лесные пожары в Турции уже охватили курортные Бодрум и Мармарис. Отдыхающие страдают от едкого дыма и утверждают, что огонь приближается к гостиницам. Над городами неустанно летают вертолеты, которые сбрасывая воду с неба, пытаются потушить огонь.

Также ранее Главред писал, что российская Якутия пылает огнем. На территории зафиксировано свыше 200 очагов пожаров, которые захватили полтора миллиона гектаров лесов. Огонь уже видно из космоса.