От пушек до кухни: как военный инструмент стал штопором

Марина Иваненко
22 марта 2026, 10:01
Как военный инструмент превратился в штопор, который стоит в каждой кухне, и почему некоторые экземпляры стоят тысячи евро.

Откуда взялся штопор?
Откуда взялся штопор? / Коллаж: Главред, скриншоты

  • Откуда взялся штопор
  • Кто изобрел штопор
  • Как военный инструмент превратился в кухонный

Мало кто знает, что обычный штопор появился благодаря военному делу. Изначально этот инструмент использовали не для вина, а чтобы извлекать застрявшие детали из стволов мушкетов и пушек. Главред расскажет, как военное снаряжение превратилось в удобное кухонное устройство, кто на самом деле его изобрел и почему штопор стал предметом искусства, за который коллекционеры платят тысячи евро.

Военное происхождение: от "пижовника" до штопора

Как рассказывают на канале"История на тарелке", история штопора началась на поле боя. В XV веке, когда огнестрельное оружие становилось все более распространенным, возникла серьезная техническая проблема: как извлечь застрявший в стволе мушкета пиж? Для этого создали специальный инструмент — пижовник. Он имел вид металлического стержня с винтовой спиралью на конце, которую вкручивали в пиж, чтобы извлечь его.

В конце XVII века виноделие становилось популярным, и его начали разливать в стеклянные бутылки с пробковыми пробками. Первые штопоры были практически идентичны военным инструментам и часто назывались "стальными червями".

Первые шаги и споры за изобретение

Автор видео подчеркивает:

Сначала штопоры использовали не для вина, а для открывания маленьких аптекарских бутылочек и флаконов с духами. Только потом эта мода перешла на вино, которое до того времени преимущественно наливали из бочек.

Сейчас неизвестно, кто первым придумал штопор. Французы традиционно считают его своим изобретением, однако историки отдают первенство англичанам: промышленные бутылки там начали использовать раньше, а значит, и средство для их открытия было нужно раньше. Первое официальное упоминание "стального червя" для пробок датируется 1681 годом.

Видео о том, откуда взялся штопор, можно посмотреть здесь:

Ключевые патенты и эволюция дизайна

Настоящий технический прорыв в конструкции штопора произошел позже. Автор видео выделяет три ключевые даты:

1795 год — британский изобретатель Сэмюэл Хеншел запатентовал первый штопор современного типа. Главным усовершенствованием стал упор для бутылки, что значительно облегчило извлечение пробки.

1802 год — англичанин Эдвард Томпсон разработал систему вложенных винтов. Это позволяло крутить штопор только в одном направлении, а пробка сама двигалась вверх.

1882 год — немецкий изобретатель Карл Винке запатентовал "штопор официанта" с ножом для срезания фольги и рычагом-упором, который и сегодня популярен среди профессионалов.

Штопор как предмет искусства и статуса

В начале XX века штопор стал индикатором статуса. Изготавливались серебряные, позолоченные и инкрустированные драгоценными камнями экземпляры. Популярная модель "крыло" с двумя рычагами впервые запатентована в Британии в 1888 году, а современный дизайн разработал итальянский дизайнер Доминико Розатти в 1930 году.

Штопор в наши дни

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 350 различных патентов на конструкции штопоров — от самых простых до электрических и пневматических. В 1979 году инженер нефтяной отрасли Герберт Аллен создал модель "Screwpull" из поликарбоната, которая попала в коллекцию Музея современного искусства.

Несмотря на все технологические новинки, классический штопор остается незаменимым инструментом. Это яркий пример того, как военное изобретение, созданное для пушек, получило новую мирную жизнь на каждой кухне.

Об источнике: "История на тарелке"

"История на тарелке" — это популярный украиноязычный YouTube-канал, специализирующийся на исследовании мировой истории через призму кулинарии и продуктов питания. Авторы проекта рассказывают о происхождении известных блюд, истории легендарных брендов и кулинарных традициях разных стран мира. Контент сочетает в себе познавательные факты, исторические расследования и анализ влияния еды на развитие цивилизации.

На канале можно найти видео о секретах долголетия, "темной стороне" ресторанных рейтингов или необычных гастрономических привычках древних народов. Проект активно развивается, имея более 46 тысяч подписчиков и регулярно выпуская качественные видео с интересной визуальной подачей.

