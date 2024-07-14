Штопор не нужен: как открыть бутылку вина 4 способами

Вы можете легко выкрутить пробку из бутылки без специального инструмента.

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Как открыть бутылку вина / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Очень часто после долгого рабочего дня иногда все, что вам хочется, когда вы возвращаетесь домой - это бокал хорошего вина. Но если у вас под рукой не оказалось штопора, то не стоит отчаиваться - существует много способов открыть бутылку и без него.

Как открыть бутылку вина при помощи ключа

Вы можете легко выкрутить пробку из бутылки, используя всего лишь ключ. Осторожно вставьте ключ в пробку под углом. Постарайтесь протолкнуть его как можно глубже. Держите бутылку одной рукой, а затем начните поворачивать ключ. Продолжайте поворачивать, медленно вытягивая ключ вверх; таким образом вы будете откручивать пробку, пишет Tips and Tricks.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как это работает:

Как открыть бутылку вина при помощи самореза

Практически в каждом ящике с инструментами вы найдете пару гвоздей, отвертку и молоток. Возьмите один шуруп, отвертку и молоток, и вы сможете открыть бутылку вина. Осторожно вкрутите винт в пробку с помощью отвертки. Убедитесь, что винт торчит из пробки примерно на 3 сантиметра. С помощью обратной стороны молотка вытащите винт (а значит, и пробку) из бутылки.

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Как открыть бутылку вина при помощи ложки

Для этого трюка нужно протолкнуть пробку в бутылку, не разбивая ее. Возьмите деревянную ложку с тонкой ручкой. Надавите на пробку ручкой, и вы не успеете оглянуться, как пробка окажется внутри бутылки, и вы сможете вылить вино.

Как открыть бутылку вина при помощи обуви

Сядьте на стул и поставьте бутылку вверх дном между коленями. Плотно зажмите бутылку. Возьмите туфлю или кроссовок с плоской подошвой и ударьте ею по дну бутылки. Повторяйте это до тех пор, пока пробка не начнет ослабевать. Когда пробка почти выйдет, снова поставьте бутылку вертикально, а затем просто вытащите ее рукой.

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