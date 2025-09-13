"Ситуация напоминает 1938-й": Каллас уверена, что под угрозой безопасность всей Европы

Чехословакия в 1938 году просила помощи против нацистской Германии, но не получила ее, напомнила Кая Каллас.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-napominaet-1938-y-kallas-uverena-chto-pod-ugrozoy-bezopasnost-vsey-evropy-10697843.html Ссылка скопирована

Каллас уверена, что под угрозой безопасность всей Европы / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, European Union

Что сказала Кая Каллас:

Переговоры с РФ о территориальных уступках Украины - это ловушка

В Евросоюзе идет работа над 19-м пакетом санкций

В Европе сложилась ситуация, которая напоминает 1938 год, когда Чехословакия просила помощи в противостоянии Германии, но не получив ее, попала в руки нацистов. Такое мнение высказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"У нас ситуация, которая напоминает 1938-й год. Чехословакия тогда просила помощи против нацистской Германии, не получила ее и попала в руки нацистов. Разница сегодня в том, что если падет Украина, то под угрозой будет безопасность всей Европы. Мы должны показать, что усвоили урок истории", - сказала дипломат. видео дня

Кроме того, Каллас высказала увренность, что переговоры с РФ о территориальных уступках Украины - это ловушка.

Она отметила, что классическая российская переговорная тактика работает в три этапа: сначала Москва требует то, что ей никогда не принадлежало. Затем она прибегает к ультиматумам и угрозам. В итоге мобилизуются голоса на Западе, готовые предложить Кремлю именно то, чего у него никогда не было.

В итоге, по словам Каллас, Кремль получает больше, чем когда-либо мог мечтать. Она отметила, что в настоящее время российский диктатор Владимир Путин заявляет права на украинские области, которые он даже не контролирует.

"Разве это компромисс, если перед этим выдвигались заведомо завышенные требования?", - заявила она.

Она отметила, что в Евросоюзе идет работа над 19-м пакетом санкций, чтобы усилить давление на Путина. По ее словам, РФ уже потеряла из-за санкций $450 млн.

"На столе много креативных решений", - детализировала Каллас.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о завершении войны. Он подчеркнул, что Украине нужно не временное затишье, а гарантированное завершение войны.

Как сообщал Главред, начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий заявил, что война в Украине продлится как минимум еще два года, поэтому рассчитывать на ее скорое окончание или результаты переговоров - не стоит.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что только две страны в мире могут заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина остановить агрессивную войну против Украины.

Читайте также:

О персоне: Кая Каллас Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред