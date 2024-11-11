Под Курахово армия Украины под постоянной атакой РФ: в ВСУ раскрыли ситуацию

Также высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении.

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Ситуация на фронте ухудшается / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

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На фронте с начала суток, 11 ноября, произошло 125 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Кураховском направлении. Также враг очень активен на Покровском.

В сводке Генерального штаба ВСУ сообщили, что в течение суток противник нанес артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Рясное, Басовка, Новодмитровка, Покровка, Павловка, Александрия, Каменецкая Слобода, Беловоды, Мирополье, Дмитровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

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На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Кондрашовки, атака успешно отбита, ситуация контролируется.

На Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений вблизи Грековки, Невского, Тернов и Серебрянки. К этому времени на этом направлении продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении враг провел одно наступательное действие в районе населенного пункта Выемка, к тому же нанес авиаудары шестью управляемыми авиационными бомбами в районах Закитного и Северска.

Удары с задействованием бомбардировочной и штурмовой авиации враг нанес на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и Краматорск, к тому же в районе Часового Яра наши защитники отбили одну атаку оккупантов.

На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Торецка и Щербиновки. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. Противник сбросил 13 КАБ на населенные пункты Торецк, Катериновка, Петровка и Константиновка, а также нанес девять ударов неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Дружба.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Высокая активность врага на данный момент сохраняется на Покровском направлении. Четырнадцать раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжается бой в районе Селидово. Вблизи Миролюбовки, Луча, Григорьевки и Лисовки отбито 13 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки и Курахово отбито восемь штурмов, наши защитники стойко ведут еще тринадцать боестолкновений.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

На Времовском направлении агрессор 11 раз атаковал неподалеку Трудового, Макаровки, Новодаровки, Ровнополя и Зеленого Поля.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ могут стабилизировать весь Восточный фронт до января. На Покровском направлении Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских войск, и ситуация постепенно стабилизируется. Сейчас российские оккупанты сосредоточили свои основные силы на Кураховском направлении.

Недавно десантники ВСУ уничтожили "элитных" солдат РФ. Российские морские пехотинцы из 810 бригады, которая базируется во временно оккупированном Севастополе, два дня пытались взять штурмом позиции ВСУ. Однако воины 95 бригады ДШВ успешно отбили вражеский штурм на Курщине.

Дмитрий Снегирев рассказал об успехах на Лиманском направлении. ВСУ сейчас находятся в сложном положении на этом участке фронта, но несмотря на все продолжают уничтожать врага. Но даже несмотря на критические потери противник не оставляет намерений прорваться в направлении Славянска и Краматорска.

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