ВСУ за месяц атаковали дронами более 52 тысяч целей РФ: Сирский созвал совещание

Украинские военные мощно и эффективно применяют дроны и используют против врагов дроны-перехватчики.

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ВСУ уничтожают противника и его важные цели / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Ключевые тезисы Сырского:

Бойцы ВСУ мощно атакуют РФ беспилотниками

В Украине появились новые разработки и тактики ударов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинское командование провело совещание по использованию беспилотников на фронте. За месяц защитники атаковали дронами более 52 тысяч целей.

Сырский созвал совещание с командирами подразделений беспилотных систем и заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского. Участники совещания поделились опытом эффективного применения дронов, использования дронов-перехватчиков, выполнения задач на большое расстояние в условиях противодействия средств РЭБ противника. Также уделили внимание внедрению новейших разработок, подходов и тактик.

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"Поблагодарил командиров боевых подразделений беспилотных систем и их подчиненных за стойкость и результативность. Особая благодарность экипажам 414 полка БпС КСВ, 412 батальона БпС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности", - отметил Сырский.

По словам главкома, несмотря на сложные погодные условия, подразделения беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность на поле боя. Наиболее эффективно себя проявили ударные дроны-бомберы - их операторами выполнено более 7000 миссий.

Также Сырский сообщил, что в октябре в результате совершенных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника. Среди внимательных целей 129 артиллерийских систем, 221 единица вражеского радиооборудования и более 4 тысяч оккупантов.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что армия РФ возобновила наступление на Курщине, а колонны с десантом движутся на ВСУ. По информации аналитиков DeepState, активность оккупантов сохранилась возле трех населенных пунктов - Погребков, Зеленого Пути и Дарьина. РФ снизила применение своей армии только возле Суджи.

Стало известно, что войска РФ и КНДР атакуют позиции ВСУ в Курской области. 810-я бригада морской пехоты РФ и войска КНДР атаковали позиции ВСУ в Курской области с применением не менее 14 БТРов, десять из которых были уничтожены, повреждены или брошены.

Российский диктатор Владимир Путин бросил большие силы, чтобы сломить сопротивление ВСУ. Владислав Селезнев заявил, что армия страны-агрессора России надеется захватить город Часов Яр в Донецкой области до наступления сильных холодов. Ведь пока нет признаков того, что оккупанты готовят личный состав и технику к ухудшению погоды.

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