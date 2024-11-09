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РФ хочет окружить гарнизон ВСУ в районе Курахово: Селезнев предупредил об угрозах

Юлия Закрепа
9 ноября 2024, 16:46
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Российские оккупанты создают предпосылки для того, чтобы иметь возможность оккупировать и другие населенные пункты.
РФ хочет окружить гарнизон ВСУ в районе Курахово: Селезнев предупредил об угрозах
На фронте ухудшается ситуация / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы Селезнева:

  • Россия хочет оккупировать Константинопольское
  • Оккупанты пытаются полностью окружить гарнизон ВСУ

Военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антину Борковскому отметил, что противник сформировал северные тиски вокруг нашего гарнизона в районе Курахово.

"На Кураховском направлении на самом деле очень сложная ситуация, которая имеет тенденцию к обострению. Проблема в том, что, во-первых, враг оккупировал фактически все территории, расположенные севернее Кураховского водохранилища. То есть таким образом противник сформировал северные тиски вокруг нашего гарнизона в районе Курахово. С юга оккупанты так же поджимают, соответственно, они начинают формирование так называемого плацдарма для дальнейших атак. Причем, где именно будут сконцентрированы усилия врага, то ли на Курахово, или западнее этого населенного пункта - неизвестно", - прокомментировал военный эксперт в эфире телеканала "Еспресо".

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По его словам, противник создавал предпосылки для того, чтобы иметь возможность оккупировать и Константинопольское, которое западнее Курахово, таким образом создать полное окружение нашего гарнизона и в Курахово, и в его пригороде.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

"Это серьезный вызов, который требует соответствующих немедленных действий со стороны украинского Генштаба. Сейчас известно о переброске некоторых наших подразделений на этот участок фронта, но трудно прогнозировать, станут ли они вспомогательными для стабилизации ситуации. Потому что враг там накопил немало ресурсов. И здесь мы сталкиваемся еще с одной проблемой, потому что были иллюзии и ожидания относительно истощения сил противника до октября, но враг продолжает активные наступательные действия как минимум на 7 участках фронта. То есть не стоит говорить о стагнации на поле боя", - резюмировал Владислав Селезнев.

Война в Украине - ситуация на Кураховском направлении

Напомним, как ранее сообщил Главред, что под Курахово 2 тыс. бойцов ВСУ противостоят 10 тыс. россиян. В СМИ пишут, что если Ильинка и окружающие населенные пункты падут, российские войска могут пойти на север и окружить украинский гарнизон в Курахово - это ключевая позиция для обороны украинцев на юге Донецкой области.

Украинские военные сообщили, что часть Курахово уже под огневым контролем. Несмотря на то, что линия боевого столкновения еще не находится у самого города, однако враг пытается заходить в населенный пункт, рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Оборона усложняется в разы.

Александр Мусиенко рассказал о тяжелой ситуации под Курахово. Известно, что ситуация на направлении сейчас находится под контролем. В то же время нельзя сказать, что после захвата Угледара россияне получили стратегическую перспективу для того, чтобы развить стремительный темп наступательной операции.

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