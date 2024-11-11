ВСУ пошли в контратаку: Снегирев рассказал об успехах на Лиманском направлении

Украинским военным удалось вернуть контроль над несколькими важными позициями.

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Потери оккупантов приближаются к критическим показателям / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Снегирев:

ВСУ осуществили контратаки в районе Белогоровки

На Купянском направлении ВСУ ликвидируют много оккупантов

Часов Яр на 80% находится под контролем украинских сил

Несмотря на сложную ситуацию вдоль всей линии фронта Силам обороны Украины удается контратаковать врага. Так на днях ВСУ вернули контроль над отдельными участками на Лиманском направлении.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, в районе населенного пункта Белогоровка и к востоку от него украинские военные вернули ранее утраченные позиции. Кроме этого успехи ВСУ зафиксированы в районе Серебрянского лесничества.

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"Можем говорить о том, что несмотря на все усилия российских оккупантов в прорыве украинской обороны на Лиманском направлении, ВСУ демонстрируют не только успешный характер активной обороны. Они также имеют тактические успехи", - рассказал эксперт.

Снегирев также отметил уничтожение большого количества живой силы страны-агрессора России на Купянском направлении. ВСУ сейчас находятся в сложном положении на этом участке фронта, но несмотря на все продолжают уничтожать врага.

"Зафиксированы потери российских оккупантов в районе населенного пункта Кругляковка - около 120 человек. Это то, что подтверждено непосредственно данными съемки с украинских беспилотников. Но можно говорить о том, что фактическое количество потерь российских оккупантов на данном направлении критическое, даже с учетом возможностей Российской Федерации пополнять человеческие ресурсы на уровне 35 тыс. человек ежемесячно", - сказал он.

Но даже несмотря на критические потери противник не оставляет намерений прорваться в направлении Славянска и Краматорска, поэтому продолжает продвигаться вдоль реки Оскол.

С этим, по словам Снегирева, связана и активизация армии РФ в направлении Часового Яра. Там враг прорывается к трассе Н-32, однако пока украинские военные помешали движению вперед оккупантов.

Часов Яр / Инфографика: Главред

"Этот населенный пункт (Часов Яр - Главред) на 80% находится под контролем ВСУ. Это ключевой пункт украинской обороны с учетом его географического и ландшафтного положения. Это господствующие высоты, которые позволяют Вооруженным силам Украины держать под огневым контролем значительные территории оккупированных районов Донецкой области и вести успешный характер активной обороны на этом направлении", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ОТГ "Луганск" предупредили о том, что кадровые части российских оккупационных войск накапливаются в районе Часового Яра и Торецка Донецкой области для будущего удара.

Ранее также в СМИ появилась информация о том, что российские оккупанты вплотную подошли к городу Курахово в Донецкой области, враг уже даже заскакивает в город на технике.

Накануне стало известно, что российские оккупанты пытаются захватить Купянск на Харьковщине. Этот город сейчас приоритетная цель для РФ и ситуация на данном направлении очень сложная.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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