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Кураховское направление в огне: Зеленский провел три важных совещания

Юлия Закрепа
9 ноября 2024, 19:31обновлено 9 ноября, 20:05
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Владимир Зеленский рассказал, что Украина пересекла отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году.
Кураховское направление в огне: Зеленский провел три важных совещания
Зеленский провел Ставку / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Стратком ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 ноября, провел уже несколько совещаний по оборонной тематике.

"Первое - это наше специальное производство, наши стратегические отрасли, наше оружие. Был доклад Александра Камышина. В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям. Это и наша украинская артиллерия - наши снаряды, наши пушки. Это и дроны - разных видов, для различных задач, которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую глубину. Будем это наращивать. Перешагнули отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Позже президент Украины заслушал доклад военных и Министерства обороны. Своими докладами поделились и главком Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, министр обороны Украины Умеров. Больше всего внимания уделяют сейчас Кураховскому направлению.

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Что известно о городе Курахово / Инфографика: Главред

"И третье. Эта неделя, к сожалению, принесла Украине жестокие российские удары по Харькову, Донецкой области, Сумской области, Одессе, Запорожью. Фактически ежесуточно удары дронов. Также ракетные удары. И каждая встреча, каждые переговоры с партнерами, которые имеют соответствующие системы ПВО - это всегда разговор о дополнительной защите Украины от российского террора", - добавил Зеленский.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ ударила по Одессе дронами, задело многоэтажки. В ночь на субботу, 9 ноября, ударила беспилотниками по Одессе. Повреждены ряд зданий. Также в одном из районов города повреждены административные здания, складские помещения и автомобили.

РФ сбросила авиабомбы на Купянск. Около 11:00 9 ноября оккупанты ударили по Купянску Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые. В результате повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и тому подобное.

2 ноября РФ жестоко ударила по Днепропетровской области. Начальник Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории области. Из-за вражеской атаки повреждениям подверглась инфраструктура.

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