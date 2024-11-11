Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Есть улучшение": ВСУ могут стабилизировать Восточный фронт до января - прогноз

Юрий Берендий
11 ноября 2024, 13:17
102
ВСУ могут стабилизировать весь Восточный фронт до середины января при условии получения необходимых пакетов помощи, отмечает аналитик.
'Есть улучшение': ВСУ могут стабилизировать Восточный фронт до января - прогноз
ВСУ могут стабилизировать весь Восточный фронт до января - прогноз / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Коротко:

  • ВСУ уже скоро могут стабилизировать фронт на Покровском направлении
  • Враг бросил основные силы для захвата Курахово
  • Украина может стабилизировать весь Восточный фронт до конца января

На Покровском направлении Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских войск, и ситуация постепенно стабилизируется. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, российские войска рассчитывали на быстрый успех на направлениях к Покровску и Курахово, но переоценили свои возможности.

видео дня

"Есть улучшение тактических позиций нашими Вооруженными силами на северном фланге в районе Покровска. Ситуация постепенно стабилизируется. То есть Вооруженные силы Украины приближаются к стабилизации фронта на Покровском направлении", - сказал он.

Мусиенко отметил, что сейчас российские оккупанты сосредоточили свои основные силы на Кураховском направлении.

"В ближайшее время нас ожидает битва как раз за Курахово, которая может растянуться до конца этого года...", - указывает эксперт.

Он добавляет, что по оптимистическому сценарию, при условии получения необходимых пакетов помощи, есть надежда на стабилизацию Восточного фронта и окончательное прекращение наступления российских войск до середины января.

'Есть улучшение': ВСУ могут стабилизировать Восточный фронт до января - прогноз
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщалГлавред, Владимир Путин стремится вернуть контроль над Курской областью и готов за это пожертвовать тысячами жизней своих солдат, пишет Forbes. Издание отмечает, что в Курской области три сильнейшие украинские бригады ведут ближние бои с российскими морскими пехотинцами и северокорейскими военными, которые наступают с двух направлений.

Также российские оккупанты пытаются захватить Курахово, где уже идут бои в черте города, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Вражеские войска продвигаются к восточным окраинам города.

Купянск на Харьковщине остается приоритетной целью для РФ, рассказал младший сержант и командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". По его словам, город постоянно обстреливается из артиллерии, а также подвергается авиаударам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Курахово Фронт
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ставит все на эту битву: СМИ передают, что враг подошел вплотную к Курахово

РФ ставит все на эту битву: СМИ передают, что враг подошел вплотную к Курахово

13:58Украина
Путин играет роль "миротворца": почему РФ "тянет" с ракетным ударом по Украине

Путин играет роль "миротворца": почему РФ "тянет" с ракетным ударом по Украине

13:15Украина
Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

12:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

Начнется "черная полоса": что ни в коем случае нельзя дарить - приметы 11 ноября

Начнется "черная полоса": что ни в коем случае нельзя дарить - приметы 11 ноября

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

Последние новости

14:14

Под завалами могут быть люди: количество пострадавших в Кривом Роге резко возросло

14:02

Не в нижнем ящике: как хранить морковь в холодильнике

13:58

Эксперты призвали никогда не сушить вещи в одной из комнат: в чем причина

13:58

РФ ставит все на эту битву: СМИ передают, что враг подошел вплотную к Курахово

13:38

Почему Путин мечтает сесть за стол переговоров с Трампоммнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:20

Яйца в Украине стали "золотыми": в Минагрополитики сказали, когда цены достигнут пика

13:18

Чтобы не сломалась: сколько раз в день можно запускать стиральную машину

13:17

"Есть улучшение": ВСУ могут стабилизировать Восточный фронт до января - прогноз

13:15

Путин играет роль "миротворца": почему РФ "тянет" с ракетным ударом по Украине

Реклама
13:06

Россияне рвут и мечут: Валерий Меладзе принял важное решение - что произошло

12:57

Похороны Вячеслава Узелкова: в Виннице попрощались со спортсменом - фотоФото

12:37

Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

12:29

Ресурсы не бесконечны: эксперт сказал, что может принудить Путина к переговорам

12:25

"РФ ищет новые мишени": Зеленский жестко отреагировал на удар по Кривому Рогу

12:20

Маск сильно влияет на назначения в команде Трампа: в CNN раскрыли важные детали

12:09

"Не уступлю принципам": известный украинский певец попытался сбежать через границу

11:56

Переговоры Путина и Трампа: в Кремле выступили с неожиданным заявлением

11:53

Макрон и Стармер будут убеждать Байдена принять важное решение по Украине: о чем речь

11:45

Когда отменят аварийные отключения света: в "Укрэнерго" дали ответ

11:27

Шольц снова заявил о желании "поговорить" с Путиным: когда это произойдет

Реклама
11:06

Россияне прицельно атаковали Кривой Рог: ударили по пятиэтажке, есть раненыеФото

11:02

Украину накроют мокрый снег и дожди: в каких областях будут осадки и -8 градусов

11:01

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Драконам - драка, Свиньям - проблемы с детьми

10:54

"Апокалиптическая битва": Путин приказал срочно вернуть Курщину - Forbes

10:52

Ситуация может обостриться: аналитик назвал существенный минус в плане Трампа

10:50

"У россиян все готово": руководитель ЦПД объяснил массовый взлет Ту-95 в РФ

10:40

По поводу и без: 4 самые ревнивые знаки зодиака

10:27

"Лучше не влезать": у мужа Тони Паперной серьезные проблемы

10:08

РФ запустила 74 дрона по 9 областям, есть погибшие, раненые и разрушения: все деталиФото

10:04

Гороскоп на завтра 12 ноября: Девам - интересное предложение, Козерогам - прибыль

10:03

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 ноября (обновляется)

09:34

"У меня в номере": известный ведущий рассказал о домогательствах после корпоратива

09:23

На аэродроме под Москвой сожгли штурмовой вертолет Ми-24Видео

09:18

ВСУ противостоят десяткам тысяч солдат РФ на Курщине: Сырский раскрыл ситуацию

08:55

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Садить Украину и РФ за стол переговоров: в АР назвали планы Трампа на первые дни работы

08:10

Россияне взбунтовались: путинист Филипп Киркоров попал в грандиозный скандал

07:41

РФ атаковала дронами Николаев: погибли 5 человекФото

07:32

Во многих областях Украины пропал свет: в чем причина

07:10

РФ нанесла авиаудары по Запорожью: есть погибший, среди пострадавших – детиФото

Реклама
06:44

Оккупанты подняли в небо 13 бортов Ту-95МС: зафиксирован пуск ракет

06:15

Сценарий паузы в войне от Трампамнение

05:50

Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

05:00

Какой сегодня праздник 11 ноября 2024 года: что запрещено делать в этот день

03:30

Копеечная добавка творит настоящее чудо: почему скисает молоко и как его спасти

03:08

Что посеять в ноябре для раннего урожая: лучшие дни для посева семянВидео

02:32

Прячут ли страусы голову в песок: ученые развенчивают популярный миф

02:00

Настоящие врачи человеческих душ: ТОП-4 знака зодиака, способные исцелять ближних

01:30

Том Хэнкс сбежал из США после победы Дональда Трампа на выборах - подробности

01:02

Гремят взрывы в Киеве и областях: Украина под массированной атакой Шахедов

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Народные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять