'Есть улучшение': ВСУ могут стабилизировать Восточный фронт до января - прогноз

ВСУ могут стабилизировать весь Восточный фронт до середины января при условии получения необходимых пакетов помощи, отмечает аналитик.

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ВСУ могут стабилизировать весь Восточный фронт до января - прогноз / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Коротко:

ВСУ уже скоро могут стабилизировать фронт на Покровском направлении

Враг бросил основные силы для захвата Курахово

Украина может стабилизировать весь Восточный фронт до конца января

На Покровском направлении Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских войск, и ситуация постепенно стабилизируется. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, российские войска рассчитывали на быстрый успех на направлениях к Покровску и Курахово, но переоценили свои возможности.

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"Есть улучшение тактических позиций нашими Вооруженными силами на северном фланге в районе Покровска. Ситуация постепенно стабилизируется. То есть Вооруженные силы Украины приближаются к стабилизации фронта на Покровском направлении", - сказал он.

Мусиенко отметил, что сейчас российские оккупанты сосредоточили свои основные силы на Кураховском направлении.

"В ближайшее время нас ожидает битва как раз за Курахово, которая может растянуться до конца этого года...", - указывает эксперт.

Он добавляет, что по оптимистическому сценарию, при условии получения необходимых пакетов помощи, есть надежда на стабилизацию Восточного фронта и окончательное прекращение наступления российских войск до середины января.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщалГлавред, Владимир Путин стремится вернуть контроль над Курской областью и готов за это пожертвовать тысячами жизней своих солдат, пишет Forbes. Издание отмечает, что в Курской области три сильнейшие украинские бригады ведут ближние бои с российскими морскими пехотинцами и северокорейскими военными, которые наступают с двух направлений.

Также российские оккупанты пытаются захватить Курахово, где уже идут бои в черте города, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Вражеские войска продвигаются к восточным окраинам города.

Купянск на Харьковщине остается приоритетной целью для РФ, рассказал младший сержант и командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". По его словам, город постоянно обстреливается из артиллерии, а также подвергается авиаударам.

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