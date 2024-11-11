Десантники ВСУ уничтожили 'элитных' солдат РФ: поля усеяны техникой и 'двухсотыми'

В Курской области российским морпехам за два дня штурмовых действий ничего не удалось, рассказали в ДШВ.

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Россияне два дня безуспешно проводили штурмы на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео 95 Бригады ДШВ

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Украинские десантники разгромили морпехов РФ на Курщине

Россияне два дня безуспешно шли в штурмы

РФ потеряла более 100 солдат, а также 28 единиц техники

В Курской области украинские десантники разгромили одно из подразделений российской армии. Враг понес сокрушительные потери в технике и личном составе. Об этом сообщила 95 бригада ДШВ.

Российские морские пехотинцы из 810 бригады, которая базируется во временно оккупированном Севастополе, два дня пытались взять штурмом позиции ВСУ. Однако воины 95 бригады ДШВ успешно отбили вражеский штурм на Курщине.

видео дня

"Орки 810 бригады морской пехоты в своей жизни имели только два счастливых дня. Первый, когда они родились, а второй - день встречи с полесскими десантниками, которые отправили их на тот свет. Воины 95 бригады ДШВ неоднократно доказывали врагу, что они сильнее, ловчее и хитрее", - отметили в бригаде.

По данным военных, в боях россияне потеряли более 100 солдат, а также 28 единиц техники. В то же время около сотни оккупантов получили серьезные ранения на территории Курщины. После серии мощных ударов со стороны украинских десантников российские силы были вынуждены отступить.

"Наши десантники отбили желание россиян продолжать штурм - орки начали отступать, но не у всех это получилось", - добавили в 95 бригаде ДШВ.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, 7 октября российская армия возобновила наступательные действия в Курской области, сообщили аналитики DeepState. Активность врага сохраняется вблизи Погребков, Зеленого Пути и Дарьина, зато возле Суджи она несколько уменьшилась.

В то же время украинские военные смогли продвинуться к северному краю главного "украинского плацдарма" в Курской области, а именно к бурелому в северной части Новоивановки.

Как сообщал Главред, Россия сосредоточила в Курской области значительное количество элитных ударных подразделений, пытаясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться вглубь территории. Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что задача ВСУ на этом направлении - сдерживать врага и уничтожать его.

Что известно о 95-й ОДШБр 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада - военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Базируется в г. Житомир, сообщает Википедия. Бригада была создана как 95-й учебный центр, а впоследствии переформирована в бригаду. В 1990-х, 2000-х годах участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН. Весной 2014 года в числе первых была поднята для отражения российской агрессии. Подразделения бригады участвовали в боях за Славянск, а впоследствии - на различных участках фронта на востоке Украины. В июле-августе 2014 года подразделение бригады совершило многокилометровый рейд по тылам противника. С 2016 года бригада была переформирована в десантно-штурмовую и получила танковое подразделение.

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