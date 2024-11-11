Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ противостоят десяткам тысяч солдат РФ на Курщине: Сырский раскрыл ситуацию

Руслана Заклинская
11 ноября 2024, 09:18
919
Благодаря стойкости украинских воинов, тысячи россиян не штурмуют позиции ВСУ на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, отметил главком ВСУ.
ВСУ противостоят десяткам тысяч солдат РФ на Курщине: Сырский раскрыл ситуацию
Элитные подразделения РФ атакуют на Курщине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главное из заявления:

  • Тысячи россиян пытаются вытеснить ВСУ с позиций в Курской области и продвинуться вглубь
  • Задача ВСУ на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага

РФ сосредоточила в Курской области значительное количество сил из элитных российских ударных частей. Враг пытается вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь территории, которую контролирует Украина. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Работал в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении. Важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены", - отметил главком ВСУ.

видео дня

По его словам, если бы не стойкость и мужество украинских воинов, эти десятки тысяч врагов штурмовали бы позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях. Сырский отметил, что это бы значительно ухудшило ситуацию на фронте.

Сейчас на Курщине враг пытается вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций и отвоевать территорию, которую россияне потеряли. Главком ВСУ объяснил, что задача ВСУ на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага на его земле.

"Поэтому, моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - добавил он.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, российская армия 7 октября возобновила наступательные действия в Курской области, сообщили аналитики DeepState. Активность оккупантов продолжается возле Погребков, Зеленого Пути и Дарьина, а возле Суджи она несколько снизилась.

Зато украинские военные продвинулись к краю главного "украинского плацдарма" в Курской области - бурелому в северной части Новоивановки.

Как сообщал Главред, в Курской области на главном "украинском плацдарме" 9 ноября продолжались бои. Однако подтвержденного продвижения в этом районе ни у одной из сторон не было.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Сырский война России и Украины Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ противостоят десяткам тысяч солдат РФ на Курщине: Сырский раскрыл ситуацию

ВСУ противостоят десяткам тысяч солдат РФ на Курщине: Сырский раскрыл ситуацию

09:18Украина
Садить Украину и РФ за стол переговоров: в АР назвали планы Трампа на первые дни работы

Садить Украину и РФ за стол переговоров: в АР назвали планы Трампа на первые дни работы

08:39Мир
РФ атаковала дронами Николаев: погибли 5 человек

РФ атаковала дронами Николаев: погибли 5 человек

07:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Очень тяжело: от чего умер Вячеслав Узелков

Очень тяжело: от чего умер Вячеслав Узелков

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

Последние новости

09:34

"У меня в номере": известный ведущий рассказал о домогательствах после корпоратива

09:23

На аэродроме под Москвой сожгли штурмовой вертолет Ми-24Видео

09:18

ВСУ противостоят десяткам тысяч солдат РФ на Курщине: Сырский раскрыл ситуацию

08:55

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Садить Украину и РФ за стол переговоров: в АР назвали планы Трампа на первые дни работы

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
08:10

Россияне взбунтовались: путинист Филипп Киркоров попал в грандиозный скандал

07:41

РФ атаковала дронами Николаев: погибли 5 человекФото

07:32

Во многих областях Украины пропал свет: в чем причина

07:10

РФ нанесла авиаудары по Запорожью: есть погибший, среди пострадавших – детиФото

Реклама
06:44

Оккупанты подняли в небо 13 бортов Ту-95МС: зафиксирован пуск ракет

06:15

Сценарий паузы в войне от Трампамнение

05:50

Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

05:00

Какой сегодня праздник 11 ноября 2024 года: что запрещено делать в этот день

03:30

Копеечная добавка творит настоящее чудо: почему скисает молоко и как его спасти

03:08

Что посеять в ноябре для раннего урожая: лучшие дни для посева семянВидео

02:32

Прячут ли страусы голову в песок: ученые развенчивают популярный миф

02:00

Настоящие врачи человеческих душ: ТОП-4 знака зодиака, способные исцелять ближних

01:30

Том Хэнкс сбежал из США после победы Дональда Трампа на выборах - подробности

01:02

Гремят взрывы в Киеве и областях: Украина под массированной атакой Шахедов

00:33

Трамп впервые позвонил Путину: обсуждали войну в Украине

Реклама
10 ноября, воскресенье
23:58

Кондратюк признался, за что "наехал" на Узелкова при их последней встрече

23:36

"У тебя осталось 38 дней": сын Трампа внезапно набросился на Зеленского

23:02

РФ может готовить провокации 11 ноября: какая область под серьезной угрозой

22:59

Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

22:10

РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами: в двух городах прогремели взрывы

21:30

"Хорошего будет мало, оккупанты зашли в Курахово" - лейтенант ВСУ

21:16

В Венгрии заговорили о возвращении мира в Европу и назвали год: что известно

20:48

После предложения от Melovin: известная украинская певица рассталась с мужем

20:18

На фоне победы Трампа: в Белом доме рассказали, что будет с поддержкой Украины

19:59

Почему я не очень верю в скорое завершение войнымнение

19:30

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

19:26

Украину будет заливать дождями: синоптик назвала дату возвращения осадков

19:04

Что было первым курица или яйцо: ученые поставили точку в извечном вопросе

18:56

Под Москвой гремели десятки взрывов: по РФ нанесен рекордный дроновый удар

18:47

Впереди сложная игра: надо делать вид, что воспринимаешь план Трампа всерьезмнение

18:46

РФ хочет захватить город на Харьковщине, военный призывает немедленно эвакуироваться

18:38

Россияне готовятся к новому удару в Донецкой области: в ВСУ выдали важное заявление

18:25

РФ "пошла ва-банк": боец ВСУ сделал тревожное заявление о ситуации на фронте

17:59

В Кремле увидели "позитивные сигналы" в победе Трампа: заговорили о сделке

17:51

Собрали почти 60 тысяч военных: генерал назвал цель войск РФ на Харьковщине

Реклама
17:49

Тысячи оккупантов уничтожены: генерал раскрыл катастрофические потери россиян

17:10

На стиле, на спорте: посол Залужный поделился свежим фото с женой

17:04

Как часто нужно купать кота: ветеринар дал точный ответВидео

16:56

Начнется "черная полоса": что ни в коем случае нельзя дарить - приметы 11 ноября

16:37

"Трамп слишком мудр, чтобы бросить Украину": в Париже сделали знаковое заявление

16:34

Зачем на самом деле нужна кнопка не ремне безопасности

16:33

Смерть Вячеслава Узелкова: где и когда будут прощаться с боксером

16:28

"Элемент торгов": в СНБО сделали важное заявление о "мирных планах" Трампа

16:06

Украина может потерять 20% территории, чтобы получить членство в ЕС - НАТО

16:00

Вызов для самых внимательных: нужно найти отличия на картинке за 25 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять