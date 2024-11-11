ВСУ противостоят десяткам тысяч солдат РФ на Курщине: Сырский раскрыл ситуацию

Благодаря стойкости украинских воинов, тысячи россиян не штурмуют позиции ВСУ на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, отметил главком ВСУ.

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Элитные подразделения РФ атакуют на Курщине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главное из заявления:

Тысячи россиян пытаются вытеснить ВСУ с позиций в Курской области и продвинуться вглубь

Задача ВСУ на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага

РФ сосредоточила в Курской области значительное количество сил из элитных российских ударных частей. Враг пытается вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь территории, которую контролирует Украина. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Работал в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении. Важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены", - отметил главком ВСУ.

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По его словам, если бы не стойкость и мужество украинских воинов, эти десятки тысяч врагов штурмовали бы позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях. Сырский отметил, что это бы значительно ухудшило ситуацию на фронте.

Сейчас на Курщине враг пытается вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций и отвоевать территорию, которую россияне потеряли. Главком ВСУ объяснил, что задача ВСУ на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага на его земле.

"Поэтому, моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - добавил он.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, российская армия 7 октября возобновила наступательные действия в Курской области, сообщили аналитики DeepState. Активность оккупантов продолжается возле Погребков, Зеленого Пути и Дарьина, а возле Суджи она несколько снизилась.

Зато украинские военные продвинулись к краю главного "украинского плацдарма" в Курской области - бурелому в северной части Новоивановки.

Как сообщал Главред, в Курской области на главном "украинском плацдарме" 9 ноября продолжались бои. Однако подтвержденного продвижения в этом районе ни у одной из сторон не было.

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