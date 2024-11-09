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ВСУ прорвались к главному плацдарму Курщины, а враг штурмует восток - ISW

Анна Косик
9 ноября 2024, 08:57
342
Геолокационные кадры подтверждают продвижение украинских и российских войск на фронте.
ВГУ, карта работы на Курщине
Враг усиливает темпы своих атак / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с ISW

Что сообщили аналитики ISW:

  • ВСУ имеют успехи в районе Новоивановки в РФ
  • Враг давит на украинскую оборону к югу от Часового Яра
  • Армия РФ продвинулась возле Курахово и Угледара

Украинские военные продвинулись к краю главного "украинского плацдарма" в Курской области - к бурелому в северной части населенного пункта Новоивановка.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW). По их данным, успехи ВСУ подтвердят геолокационные кадры от 8 ноября. Аналитики также рассказали о продвижении противника на других трех направлениях.

видео дня

Армия страны-агрессора России вместо этого атаковала украинских защитников к югу от Часового Яра. Продвижение к северному району шахты к востоку от Ступочек подтверждают геолокационные кадры.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

Недавно оккупационная армия также имела незначительный успех к юго-востоку от Курахово, а именно продвинулась вдоль трассы Н-15 Курахово - Запорожье во время механизированного штурма численностью во взвод.

В ISW привели слова представителя одной из бригад ВСУ, которая держит оборону на Кураховском направлении. Он заявил, что оккупанты усиливают темпы своих атак на Курахово и не прекращают их ни днем, ни ночью.

Кроме этого у врага есть успех к северу от Угледара. Там противник немного продвинулся на север от населенного пункта Богоявленка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в районе Оскольского водохранилища, где российские войска совершили прорыв, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию. Кроме того, батальон ударных БПЛА "Ахиллес" из 92-й штурмовой бригады уничтожил две редкие, мощные и чрезвычайно опасные российские РСЗО "Солнцепек".

Ранее Тарас Чмут предупредил, что российские оккупанты пытаются продвигаться на украинском фронте, ситуация ухудшается. Сейчас Украина переживает самый тяжелый период после весны 2022 года.

Накануне также президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине на фронте очень сложная ситуация. Командование пытается изменить ситуацию и работает над усилением позиций.

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война в Украине ВСУ Курахово Угледар Часов Яр российские войска Операция в Курской области Фронт
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