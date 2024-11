ВСУ прорвались к главному плацдарму Курщины, а враг штурмует восток - ISW

Что сообщили аналитики ISW:

Украинские военные продвинулись к краю главного "украинского плацдарма" в Курской области - к бурелому в северной части населенного пункта Новоивановка.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW). По их данным, успехи ВСУ подтвердят геолокационные кадры от 8 ноября. Аналитики также рассказали о продвижении противника на других трех направлениях.

Армия страны-агрессора России вместо этого атаковала украинских защитников к югу от Часового Яра. Продвижение к северному району шахты к востоку от Ступочек подтверждают геолокационные кадры.

Недавно оккупационная армия также имела незначительный успех к юго-востоку от Курахово, а именно продвинулась вдоль трассы Н-15 Курахово - Запорожье во время механизированного штурма численностью во взвод.

В ISW привели слова представителя одной из бригад ВСУ, которая держит оборону на Кураховском направлении. Он заявил, что оккупанты усиливают темпы своих атак на Курахово и не прекращают их ни днем, ни ночью.

Кроме этого у врага есть успех к северу от Угледара. Там противник немного продвинулся на север от населенного пункта Богоявленка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.