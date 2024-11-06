Тысячи россиян уничтожены: Сырский раскрыл потери армии РФ в Курской области

Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины, рассказал Александр Сырский.

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Александр Сырский рассказал подробности Курской операции / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Коротко:

РФ планировала вторжение в Сумскую область

В Курской области уничтожены тысячи военных РФ

Решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области было принято в мае 2024 года, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как написал он в Facebook, решение было принято после того, как разведкой был подтвержден замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины.

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По его словам, это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении.

По данным главкома ВСУ, за почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них:

ликвидированы – 7905;

ранены – 12220;

взяты в плен - 717.

За тот же период уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них:

54 танка;

276 боевых бронированных машины;

107 орудий и минометов;

5 РСЗО;

659 единиц автомобильной техники.

Он уточнил, что РФ стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск РФ на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

"Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории", — отмечает главнокомандующий.

За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих, добавил Сырский.

/ Facebook/CinCAFofUkraine

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что ВСУ контратакуют в Курской области возле важных населенных пунктов. Тяжелые бои шли к западу от основного "украинского плацдарма" в Глушковском районе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина отказалась от захвата Курской АЭС. Силы обороны могли бы решить вопрос Курской атомной электростанции, но не стали этого делать, сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября. Пока неизвестно, сколько именно северокорейских солдат там появится. Ожидается, что в целом в РФ появится 12 тысяч солдат, включая элитные подразделения спецопераций.

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